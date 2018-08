"Mimo wątłych podstaw, polska lekkoatletyka jest globalna"

Biało-Czerwoni błyszczą na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W Berlinie do soboty wykuli aż sześć złotych medali oraz trzy srebrne. - Mimo wątłych podstaw, bo porównywanie liczby orlików piłkarskich do stadionów z bieżnią wyszłoby żałośnie, oraz wciąż słabych klubów, polska lekkoatletyka jest globalna. Dziś nasi sportowcy nie przyjeżdżają, żeby zaliczyć występ, zdobyć punkty i pieniądze na kolejny sezon. Oni przyjeżdżają z głodem zwycięstwa i z konkretnym planem, żeby to osiągnąć - skomentował Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ekspert Eurosportu. W niedzielę ostatni dzień berlińskiej imprezy.