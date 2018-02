Magiczna granica przekroczona. Bukowiecki bije rekord Polski





Konrad Bukowiecki z pewnością długo nie zapomni czwartkowego konkursu na mityngu Copernicus Cup w Toruniu. 20-latek ustanowił na nim absolutny rekord kraju w pchnięciu kulą. W drugiej próbie jako pierwszy Polak w historii uzyskał 22 metry. - Ten wynik będzie już zawsze ładnie wyglądał przy nazwisku - powiedział lekkoatleta.

Wynik uzyskany w Toruniu jest również absolutnym rekordem Europy młodzieżowców i nieoficjalnym rekordem świata w tej kategorii wiekowej. Historyczne pchnięcie zawodnik AZS UWM Olsztyn zanotował w drugiej próbie.

- Później już nic nie było ważne, dlatego kolejne próby były nieudane - wyjaśnił Bukowiecki. - Konkurs wygrywa się jednym pchnięciem, a nie sześcioma. Było mi to bardzo potrzebne, bo już dawno niczego nie wygrałem. Bardzo się cieszę. Przesunąłem kolejną granicę. Nie wiem, jaka będzie kolejna - dodał Bukowiecki.

"Wielka niespodzianka"

Poprzedni rekord należał również do 20-latka, a ustanowił go zdobywając rok temu tytuł halowego mistrza Europy w Belgradzie. Pchnął wówczas kulę na odległość 21,97. Teraz zaskoczył sam siebie.



- Nie byłem przygotowany na taki wynik - przyznał. - Nie wtedy, gdy walczę z kontuzją i ledwo mogę pchać. To dla mnie wielka niespodzianka. Nie ma czegoś takiego jak idealna próba w tej konkurencji.

- Zawsze jest coś do poprawy. Wrócę do hotelu i przeanalizuję to pchnięcie. Mimo problemów ze zdrowiem nie używam żadnych środków przeciwbólowych, bo one tylko zakłamywałyby sygnały z organizmu. Gdy czuję, że coś się dzieje bardzo źle, to po prostu odpuszczam, żeby nie zrobić sobie większej krzywdy - dodał rekordzista Polski.

Po zawodach Bukowiecki pochwalił się swoim osiągnięciem także na Facebooku.





Na stadionie Majewski

Na stadionie najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki uzyskał w 2009 roku dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski - 21,95. Nasz wielki mistrz przez całą karierę marzył o przekroczeniu magicznej granicy 22 metrów, jednak nigdy nie dokonał tej sztuki.

- Tomek Majewski niczego nie musi nikomu zazdrościć - tyle osiągnął w tym sporcie - podkreślił Bukowiecki, pytany o swojego wielkiego poprzednika.

O co tyle hałasu?

Bukowiecki żartował w rozmowie z dziennikarzami, że nie wie o co tyle hałasu, bo przecież poprawił się zaledwie o trzy centymetry w porównaniu do ubiegłego roku.



- Jasne, że fajnie jest słyszeć o tych wszystkich rekordach - także wśród młodzieżowców. To jest bardzo sympatyczne i radosne. Oczywiście, że mogę podczas HMŚ w Birmingham (1-4 marca) walczyć o medal, a nawet o zwycięstwo. To jest jednak sport i niczego nie można przewidzieć. Niedawno w Madrycie pchnąłem 19,48 a dzisiaj 22 metry - zakończył.

Źródło: Tytus Żmijewski / PAP Bukowiecki chwali się swoim rekordem

Kolejny rekord w Toruniu

W czwartek także Justyna Święty-Ersetic ustanowiła halowy rekord Polski w biegu na 400 m - 51,78. Polka zajęła drugie miejsce. Zwyciężyła z najlepszym wynikiem w tym roku na świecie Szwajcarka Lea Sprunger - 51,28.



Poprzedni rekord kraju w tej konkurencji wynosił równe 52 sekundy i należał od 2007 roku do Grażyny Prokopek.



- Celowałam w ten rekord od dawna. Dzisiaj się udało i spełniły się moje marzenia. Wspaniale, że udało się to zrobić przed polską publicznością - powiedziała Święty-Ersetic.

Mityng Copernicus Cup zaliczany jest do prestiżowego cyklu World Indoor Tour - halowego odpowiednika Diamentowej Ligi.