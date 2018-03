Pędziła z całych sił, zabrakło niewiele





Justyna Święty-Ersetic pędziła do mety z całych sił, a na finiszu - kiedy rywalki słabną i gasną - ona jest piekielnie mocna. Zabrakło niewiele, tak niewiele - w biegu na 400 m halowych mistrzostw świata w Birmingham ma czwarte miejsce.

Rok 2017 był dla niej bardzo ważny i w życiu zawodowym, i prywatnym. W sezonie halowym indywidualnie zajęła trzecie miejsce mistrzostw Europy, a wespół z koleżankami ze sztafety 4 x 400 m sięgnęła po złoto. Na stadionie panie wywalczyły potem brąz mistrzostw świata.



We wrześniu Justyna wyszła za mąż za Dawida Ersetica, też sportowca, zapaśnika. Interesuje się dyscypliną uprawianą przez męża bardzo, a jakże.

Teraz sztafeta

W Birmingham, po półfinale, mówiła, że na pewno jest dobrze przygotowana. Medal? Tak, byłoby rewelacyjnie.



Aż tak pięknie jednak nie było. Po 200 m Polka biegła na piątej pozycji. Wiadomo, że w jej wykonaniu tak to wygląda zawsze, atakuje w końcówce, to potrafi i to lubi. Zaatakowała i tym razem, odważnie, brawurowo, wystarczyło do miejsca czwartego. Czas - 51,85 s, o 0,07 wolniej od jej rekordu życiowego i rekordu kraju.



Ambitna jest do szaleństwa, wspomniała więc o niedosycie, ale to nie koniec pracy, którą ma do wykonania w Birmingham. W niedzielę finał sztafety, Justyna zasuwać będzie na ostatniej zmianie.

Medalistki biegu na 400 m:



1. Courtney Okolo (USA) 50,55

2. Shakima Wimbley (USA) 51,47

3. Eilidh Doyle (W. Brytania) 51,60

