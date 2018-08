Guardiola go nie chciał, kadra City szczuplejsza





Foto: Burnley FC/Twitter | Video: Wikipedia (CC BY SA 2.0) Joe Hart ma na koncie 75 meczów w kadrze

Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Anglii Joe Hart, po dwóch sezonach spędzonych na wypożyczeniu, opuścił Manchester City. 31-letni zawodnik podpisał dwuletni kontrakt z Burnley. Według mediów The Citizens zainkasowało za niego cztery miliony euro.

Z Bayernu do Barcelony. Ogłosili hitowy transfer Barcelona... czytaj dalej » W poprzednim sezonie Hart reprezentował West Ham United. Rok wcześniej występował we włoskim Torino. W barwach City dwa razy zdobył tytuł mistrza Anglii, ale stałe miejsce w składzie The Citizens stracił, gdy trenerem został Pep Guardiola.

Długa przygoda z kadrą

Hart 75 razy wystąpił w reprezentacji kraju, ale zabrakło go w kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata w Rosji, gdzie Anglicy w meczu o trzecie miejsce przegrali z Belgią 0:2.



W poprzednim sezonie Burnley z 54 punktami zajęło siódme miejsce. Na inaugurację rozgrywek Premier League zespół Harta zmierzy się 12 sierpnia na wyjeździe z Southampton.



