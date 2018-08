"Czułyśmy obecność pani Ireny. Czuwała, żebyśmy wygrały"





- Na Mazurku się nie popłakałam, ale wzruszyłam, gdy kibice krzyczeli "dziękujemy" - przyznała w rozmowie z TVN24 Iga Baumgart-Witan, która z Berlina razem ze sztafetą 4x400 m przywiozła złoty medal.

Oprócz Igi, Polskę reprezentowały Małgorzata Hołub-Kowalik, Patrycja Wyciszkiewicz i Justyna Święty-Ersetic. Biało-Czerwone nie miały sobie równych. Wynikiem 3.26,59 sięgnęły po złoto. Historyczne, bo pierwsze w historii mistrzostw Europy na tym dystansie.

- Na Mazurku się nie popłakałam, ale wzruszyłam, gdy kibice krzyczeli "dziękujemy". To było wyjątkowe wydarzenie - przyznała prosto z Koronowa Baumgart-Witan.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Polki na najwyższym miejscu podium

Kosmos Szewińskiej

Sukces zadedykowała zmarłej niedawno Irenie Szewińskiej. Niedługo miną cztery dekady od rekordu Szewińskiej na 400 m na igrzyskach olimpijskich w Montrealu (49,28 s).

- Pani Irena była wyjątkową osobą i jej wyniki były bardzo dobre. Do dzisiaj te wyniki dają medale mistrzostw świata i Europy. Nie wiem, czy któraś z nas jest w stanie pobić taki wynik, na pewno będziemy do tego dążyć, ale dla mnie na tą chwilę to jest kosmos. Faktycznie, cieszymy się, że miałyśmy takiego wyjątkowego sportowca akurat na czterysta metrów. Trochę czułyśmy obecność pani Ireny nad stadionem, tak jakby nad nami czuwała, żebyśmy to my wygrały, mimo tych naszych szaleńczych biegów. Też dla niej pobiegłyśmy - przyznała.

Najkrótsze półtorej godziny

Ona i Święty-Erstetic miały szczególnie utrudnione zadanie. Nieco ponad półtorej godziny wcześniej biegły w finale na 400m. Justyna wygrała, Iga była piąta i pobiła rekord życiowy.

- To było bardzo trudne, bo pod koniec dystansu w sztafecie biegłam już na "ostatnich nogach". Ale szybko się zebrałam, miałam ten komfort, że nie wygrałam. Komfort, bo Justyna musiała jeszcze biec z flagą do kibiców, a ja mogłam szybko się ulotnić. Czekałam na Justynę i wróciłyśmy do namiotu fizjoterapeutycznego. To były krótkie półtorej godziny, ale jak się okazało byłyśmy psychicznie i fizycznie w stanie dojść do siebie, żeby pobiec po złoto - podkreśliła.

- Rano trochę się obawiałam, czy pobiegnę. Ale po biegu indywidualnym emocje były już inne - dodała.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Biegłam już na ostatnich nogach"

Jest wiele osób, które przyczyniły się do triumfu. - Trener Aleksander Matusiński jest ojcem sukcesu, ale to też jest praca naszych trenerów. Mnie trenuje mama na co dzień i ona w moje aktualne wyniki przyłożyła najwięcej - stwierdziła Iga.

To właśnie mama, pani Iwona Baumgart, przekonała ją do uprawiania tej dyscypliny. - To głównie mamy zasługa, ona też biegała czterysta metrów. Zaraziła mnie pasją do lekkiej atletyki, na początku trochę na siłę, ale jak się okazało, dobrze wyszło, bo nie zamieniłabym tego sportu na nic innego. Nie chcę schodzić z bieżni - podkreśliła.

Parówki po finale

Uśmiech przy tym nie schodził jej z twarzy, bo Iga chyba jest najweselszą z mistrzyń w naszej sztafecie.

- Zostałyśmy Aniołkami Matusińskiego jako blondynki, teraz też słyszę o złotkach Matusińskiego, a skąd się wzięły Grażynki? Wszyscy się tak zwracamy do siebie. To jest fajne i miłe. Myślę, że się spodobało, bo wielu kibiców i nawet jak przybijałam piątki przed dekoracją naszej sztafety, to część krzyczała: "gratulujemy Iga", "część Grażyna" - wyjaśniła na wesoło.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Grażynki Matusińskiego"

Jak na sportsmenkę przystało, je zdrowo. Ale po finałowym biegu pozwoliła sobie na słabość - gotowane parówki.

- Zwykle jem standardowe rzeczy, nie wyjątkowe dietetyczne cuda, ale jem dość dużo, bo jestem jedną ze szczuplejszych zawodniczek. Owoce, płatki, musli, jajecznicę - wyliczała.

- Śmieciowe żarcie też się zdarza - przyznała ze śmiechem biegaczka.

Oglądaj Wideo: tvn24 Co je mistrzyni?

Polują na rekord

Teraz czyni już przygotowania do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Gdzieś w głowie jest też chęć pobicia rekordu 4x400. Wynosi on 3:24,49.

- Wisi w powietrzu od dwóch lat. Tu nam przeszkodził program. Byłyśmy z Justyną zmęczone po biegu, ale na pewno będziemy celować w rekord, choć o tym nie myślimy, biegamy swoje. Jeśli pewnego dnia wbiegniemy na metę z rekordem Polski, to będziemy najszczęśliwsze na świecie. A jeśli to jeszcze da medal mistrzostw świata lub igrzysk olimpijskich, to najszczęśliwsze Grażyny - dodała złota medalistka.

Źródło: EPA/Felipe Trueba Sztafeta kobiet nie miała sobie równych