Historyczny bieg. Wszyscy zdyskwalifikowani





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Dziwny bieg i nieoczekiwany finał

To był bieg eliminacyjny, ale przeszedł do historii. Pierwszy raz w dziejach lekkoatletyki wszyscy jego uczestnicy zostali zdyskwalifikowani.

Takie rzeczy działy się w czasie piątkowych eliminacji do finału biegu na 400 metrów halowych mistrzostw świata w Birmingham. Konkretnie w trzeciej serii.



Wszystko zaczęło się od falstartu i czerwonej kartki dla Katarczyka Abdalelaha Harouna. Na bieżni zostało czterech biegaczy, walczyli o dwa miejsce premiowane awansem. Oni uniknęli pomyłki rywala, dobiegli do mety w komplecie. Wygrał faworyt Bralon Taplin, reprezentujący Grenadę i najszybszy w tym roku czterystumetrowiec na świecie. Cieszył się krótko, bo okazało się, że zarówno on, jak i jego rywale zostali zdyskwalifikowani.

Źródło: PAP/EPA Biegaczom dostało się za przekroczenie własnego toru

Nie po swoim torze

Taplin oraz Steven Gayle, Austris Karpinskis i Alonzo Russell popełnili niewybaczalny błąd, w trakcie biegu przekroczyli swój tor i musieli za to zapłacić wykluczeniem.

Źródło: iaaf.org Pięciu biegaczy, wszyscy zdyskwalifikowani



Wszyscy się odwołali od decyzji jury, ale apelacje odrzucono.



Po dyskwalifikacji Taplina najwięcej szans na złoto daje się Czechowi Pavlowi Maslakowi. To dwukrotny halowy mistrz świata na tym dystansie.



W finałowym biegu na 400 metrów (w sobotę o 20.05) zabraknie Polaków. Jakub Krzewina i Rafał Omelko w swoich seriach zajęli trzecie miejsca.