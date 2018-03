Kule nie dały medalu. Polakom zabrakło mocy





Foto: Kuba Atys / Agencja Gazeta | Video: PAP/EPA Polacy wciąż bez medalu

Wielki niedosyt u polskich kulomiotów podczas halowych mistrzostw świata. Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk wypadli słabo, skończyli bez medalu.

Apetyty były spore. Bukowiecki niedawno wynikiem 22,00 m pobił rekord Polski. To drugi rezultat w tym roku na świecie. Trzeci należy do Haratyka (21,47).

Co z tego. W sobotę do ścisłego finału w Birmingham, z ośmioma najlepszymi kulomiotami, awansował tylko Konrad. On zaczął konkurs słabo, od odległości 18,35. To była zupełnie nieudana próba, ale już w kolejnej poprawił się o ponad 2,5 metra, na miarę awansu. Był siódmy.

Dwie finałowe próby spalił i w klasyfikacji jeszcze spadł, bo wyprzedził go Amerykanin Ryan Whiting.

Źródło: Kuba Atys / Agencja Gazeta Bukowiecki do ścisłego finału awansował na 7. miejscu



Haratyk, aktualny mistrz Polski, dopiero w trzeciej serii przekroczył 20 metrów i zajął 10. miejsce.

Złoto za pierwszym razem

Tytuł dla Tomasa Walsha. Nowozelandczyk huknął 22,13 już w swojej pierwszej próbie (w drugiej ten wynik powtórzył co do centymetra!) i nie dał sobie odebrać złota. W ostatniej kolejce, gdy już był pewny zwycięstwa, pchnął jeszcze dalej - 22,31.

To nowy rekord mistrzostw świata, a dla Walsha drugi z rzędu halowy tytuł najlepszego kulomiota globu.