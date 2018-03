Wygrał na ostatnich metrach. Mocny finisz Polaka





To była dobra poranna sesja w wykonaniu polskich biegaczy w Birmingham. Do półfinałów halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata awansowali niemal wszyscy. Na dystansie 400 metrów błysnął Jakub Krzewina.

Do Birmingham Krzewina przyleciał z zamiarem poprawienia rekordu życiowego. - Chciałbym pokonać ten dystans poniżej czterdziestu sześciu sekund. Co to da? Zobaczymy, na ile rywale pozwolą - zapowiadał.

W komplecie

Polski biegacz był najszybszy w swoim starcie eliminacyjnym z czasem 46,57. Wydawało się, że będzie drugi, ale na finiszu wyprzedził Deona Lendore'a z Trynidadu i Tobago, który również znalazł się w kolejnej fazie.

Strachu najadł się Rafał Omelko. Polak, który przez większość swojego biegu utrzymywał się na drugiej pozycji, kilka metrów przed metą mógł ją stracić na rzecz Kazacha Mikchaiła Litvina. Na szczęście dał radę dodać gazu i uzyskał czas 47.13.

W ogólnym bilansie eliminacji te rezultaty uplasowały Polaków - odpowiednio - na trzeciej i 17. pozycji. Najszybciej z grona 25 zawodników dystans 400 m pokonał w 46,45 słoweński lekkoatleta Luka Janezic.

Półfinały odbędą się jeszcze w piątek podczas sesji wieczornej mistrzostw.

Panie zgodne

W eliminacjach dobrze zaprezentowały się także nasze biegaczki. Anna Kiełbasińska rekordem życiowym 7,23 i Ewa Swoboda wynikiem 7,24 awansowały do wieczornego półfinału biegu na 60 m. Obie były trzecie w swoich seriach i uzyskały bezpośrednią kwalifikację.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Anna Kiełbasińska z życiówką

W ogólnym bilansie eliminacji te czasy uplasowały Kiełbasińską na 11. pozycji, a Swobodę - na 15. Najszybciej spośród 47 sprinterek dystans 60 m pokonała w 7,11 Francuzka Carolle Zahi.

Jako ostatnie z Polek podczas porannej sesji startowały Justyna Święty-Ersetic i Patrycja Wyciszkiewicz w eliminacjach na 400 m. Justyna nie zawiodła, była druga. Nie powiodło się Patrycji. Czwarte miejsce oznaczało brak awansu.