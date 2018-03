Noga została w drzwiach samochodu. Na drugiej wyskakał rekord świata





Łukasz Mamczarz jest rekordzistą świata

Dramat wydarzył się w 2009 roku. 13 lipca około 13. Łukasz Mamczarz cieszył się, że uszedł z życiem. Bez nogi, ale żył. Zwalniać tempa i użalać się nad sobą nie chciał tak bardzo, że szybko został sportowcem. Tydzień temu sięgnął po rekord świata w skoku wzwyż, oczywiście w tej kategorii niepełnosprawności. Tak, skok wzwyż na jednej nodze.

Bohaterowie od ratowania życia. Psycholog i niedoszły aktor dokonali prawie niemożliwego Przerwali życiową... czytaj dalej » Łukasz bardzo lubił jazdę motocyklem. Szybką jazdę. Dobrze, prawdę trzeba powiedzieć - bardzo szybką. Tego dnia kupił wymarzoną maszynę, mniej więcej w południe. Po godzinie zjawił się kolega, z którym ruszyli na przejażdżkę, nad jezioro. Posiedzieli, pogadali i postanowili jeszcze poszaleć. Droga wiodła przez las, pustka, żadnego ruchu. Łukasz był pewien, że zmieści się w ten zakręt, ciasny, niewygodny, ale do pokonania.



Kiedy kładł motocykl na bok, pojawił się przed nim samochód, pierwszy napotkany od 10 km.

Uderzenie było potężne.

Z nogą w ręce pokuśtykał na pobocze

Łukasz pamięta, jak próbuje wstać z asfaltu. Część uda wisiała na cienkim płacie skóry. Urwana lewa noga wbita była w drzwi auta. W szoku złapał ją w prawą rękę, bo drugą miał połamaną, i pokuśtykał na pobocze. Dopiero w karetce poprosił o zastrzyk, tak bardzo bolało.



Nie załamał się. Żył, to było najważniejsze. Przypomniał sobie dziadka, który najpierw stracił jedną nogę, potem drugą. I funkcjonował, radził sobie.

Źródło: Robert Drózd CC BY-SA 3.0 Łukasz Mamczarz jest medalistą igrzysk paraolimpijskich



Miesiąc po wypadku trafił na rehabilitację. Tam pani ordynator oddziału opowiedziała mu o trenerze, który zajmuje się sportem niepełnosprawnym. Specjalizacja - lekkoatletyka. Okej, niech będzie, choć Łukasz zastanawiał się, jak będzie wyglądać całe to trenowanie, skoro nie ma nogi.

Dał pani doktor numer telefonu i o sprawie prawie zapomniał. Mniej więcej po miesiącu telefon zadzwonił - trener zaproponował spotkanie. Tak to wszystko się zaczęło.



Stanęło na skoku wzwyż. Konkurencje siłowe, w stylu pchnięcia kulą, odpadały ze względu na szczupłość Łukasza, wręcz chudość. Bieganie też - specjalistyczna proteza to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych, nawet 70.



Na pierwszych zajęciach pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,40 m. Nieźle, wręcz znakomicie. Było jasne, że trafili w dziesiątkę.

Źródło: facebook.com/HIGHJUMPT42 Mamczarz trenuje codziennie

Partyka: to kosmos

Trenuje codziennie. I to ciężko, bo rano ma zajęcia lekkoatletyczne, wieczorem rehabilitacyjne. Efekty są - na igrzyskach paraolimpijskich 2012 sięgnął po brązowy medal, stawał na podium mistrzostw świata i Europy. Rok temu zmienił technikę - z tygryska na fachowego flopa - i pod okiem nowego szkoleniowca, pana Dariusza Niemczyna, zaczął poprawiać wyniki. Aż do niebywałego poziomu - pokonania wysokości 1,97 m, co z tej kategorii niepełnosprawności jest rekordem świata. Rekordem poprawionym o centymetr po długich 37 latach, osiągniętym brawurowo, w stylu absolutnie mistrzowskim.

Rozbieg Łukasza to wyskoki w przód po łuku, a potem potężne odbicie z niewielkiej odskoczni, stabilizującej pozycję ciała. Lot nad poprzeczką jak u zawodowców. - Od czterech lat lekkoatletyka to mój sposób na życie i źródło utrzymania, jako członek kadry i medalista dużych imprez dostaję stypendium z ministerstwa sportu - opowiada.

Trzeba go zapraszać na mityngi, dawać szanse. Jego wyczyn to dla mnie kosmos. Artur Partyka





Pod dużym wrażeniem dokonań Mamczarza - pod ogromnym - jest Artur Partyka, wicemistrz olimpijski i rekordzista Polski (2,38) w skoku wzwyż, fachowiec na fachowcami. - Często na zawodach, zwłaszcza w Niemczech, spotykałem niepełnosprawnych zawodników, bez jednej nogi też. Skakali 1,70, może 1,80 z kawałkiem. Ale nie 1,97! Ten chłopak nie może przecież biec, nie osiąga więc tak potrzebnej prędkości. Trzeba go zapraszać na mityngi, dawać szanse. Jego wyczyn to dla mnie kosmos - twierdzi Partyka.