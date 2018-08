"Stary, może tak zostać". Polacy ustalili kolejność na podium





Michał Haratyk po zdobyciu tytułu mistrza Europy w Berlinie powiedział, że najważniejsze są dwa medale dla Polski w tej konkurencji, a nie kolejność na podium. - Gdyby dzisiaj to Konrad Bukowiecki był pierwszy, a ja drugi, to też byłbym zadowolony. Jestem ugodowy - podkreślił.

Haratyk na Stadionie Olimpijskim zwyciężył w pchnięciu kulą rezultatem 21,72, a drugi był Bukowiecki - 21,66. Obaj Polacy już w swoich drugich próbach uzyskali najlepsze odległości. Wówczas Haratyk zapytał młodszego kolegę, czy taka kolejność może już zostać.

- Odpowiedziałem: stary, jest ok, może tak zostać. Zobaczymy, co będzie na kolejnych imprezach. Obecnie Michał jest lepszy ode mnie. Nie ma co gadać. On jest bardzo równy. Ustabilizował się na świetnym poziomie. Ciężko było z nim dziś wygrać - pochwalił swojego kolegę Bukowiecki. - Dalej bym chyba dzisiaj nie pchnął. Po prostu nie było na więcej sił - podkreślił Haratyk.

Lekkoatleta od maja zamieszkał w Spale, gdzie przygotowywał się do najważniejszego startu w sezonie. Wskazał, że do końca we wtorkowy wieczór nie był pewien zwycięstwa. - Nigdy nie jestem tego pewien, bo zawsze ktoś może pchnąć dalej w ostatniej kolejce. O tyle byłem w komfortowej sytuacji, że mogłem zawsze odpowiedzieć. Konkurs bardzo fajny i na wysokim poziomie. Europa pcha teraz naprawdę daleko - ocenił złoty medalista.



Przyznał, że stresującym momentem było trzecie pchnięcie, które mu się kompletnie nie udało. Jego zdaniem mogło być to wynikiem chwilowego rozprężenia. - Myślałem, że stać mnie będzie na 22 metry. Jestem najrówniej pchającym kulomiotem w Europie w tym sezonie. Przydałoby się ustabilizować na poziomie o pół metra dalej. Na to przyjdzie jeszcze czas. Robiłem swoje i nie zwracałem uwagi na to czy kibice dopingują swojego reprezentantka Davida Storla, który zajął trzecie miejsce. Udało się z nim wygrać - dodał Haratyk.



Jak przyznał, jego najmocniejszą stroną jest technika, bo siłowo ma jeszcze sporo do poprawienia. Ocenił, że trzeba to jednak robić z głową, bo wzmacniając się fizycznie można stracić dynamikę i szybkość, co przełoży się na gorsze rezultaty.

- Teraz jestem bardzo głodny i muszę szybko coś zjeść. Zawsze byłem i jestem nadal bardzo spokojnym człowiekiem. Nie przypominam sobie, żeby ktoś kiedyś wyprowadził mnie z równowagi. Gdyby dzisiaj to Konrad był pierwszy, a ja drugi, to też byłbym zadowolony. Jestem ugodowy. Najważniejsze, że Polacy zajęli dwa pierwsze miejsca. Nie wiem w czym tkwi tajemnica naszej dominacji w konkurencjach rzutowych. Być może trenujemy ciężej niż inni - zakończył.