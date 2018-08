Haratyk: jakoś nie ucieszyłem się tym zwycięstwem

Michał Haratyk ze złotem ME

Lekkoatleci gotowi do walki w Berlinie

06.08.2018 | Młociarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek oraz kulomiot Michał Haratyk nie mieli problemów z przejściem eliminacji w swoich konkurencjach i we wtorek powalczą o medale lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie.

Polscy faworyci w finałach ME

07.08 | Chód sportowy na 50 kilometrów to pierwsza konkurencja, w której wyłoniono medalistów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy 2018 w Berlinie. Najlepszy z Polaków Rafał Augustyn zajął szóste miejsce.

07.08 | Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek walczyli o medale ME.

Finał rzutu młotem ME dla Polaków

8.08 | - W środę do boju na 1500 metrów rusza Marcin Lewandowski, medalu możemy się spodziewać po Paulinie Gubie w pchnięciu kulą. Mamy wielką Anitę Włodarczyk w rzucie młotem czy sztafety. Właściwie każdy dzień będzie przynosił medalowe szanse - skomentował Robert Korzeniowski, wybitny lekkoatleta i ekspert Eurosportu.

8.08 | - Nie ma takiego medalu, który ucieszyłby mnie bardziej. Każdy jest polski, każdy zdobyty po fantastycznej walce - skomentował Robert Korzeniowski, wybitny lekkoatleta i ekspert Eurosportu, po zdobyciu przez Biało-Czerwonych we wtorek czterech medali na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie.

Typowany był do złota berlińskich mistrzostw Europy i ze złotem wróci do domu. Michał Haratyk nie zawiódł, najwyższy stopień podium w pchnięciu kulą zapewniła mu odległość 21,72 m. - Jakoś nie ucieszyłem się tym zwycięstwem, chyba po prostu zrobiłem swoje - wypalił już po wszystkim. - Dobrze, że nikt nie pchnął dalej, bo po drugiej próbie trudno byłoby się jeszcze ogarnąć. Ogólnie fajny konkurs, całkiem całkiem to wyglądało. Na pewno brakowało mi agresji, ale tego nie jestem w stanie u siebie aktywować - oświadczył.