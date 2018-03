Mistrz olimpijski oskarża o rasizm. "Przestań mnie popychać"





Foto: Mohamed Farah/Instagram Nieprzyjemności Mo Faraha w Monachium

Czterokrotny mistrz olimpijski w biegach długodystansowych Mohamed Farah oskarżył obsługę lotniska w Monachium o rasizm. To kolejny przypadek, kiedy Brytyjczyka spotykają podobne nieprzyjemności.

Rządził na bieżni, chce złota w maratonie W sportowej... czytaj dalej » Farah, który w 2017 roku odebrał z rąk Królowej Elżbiety II tytuł szlachecki wygrał biegi na 5000 i 10000 metrów na igrzyskach olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro. W dorobku ma też sześć złotych medali mistrzostw świata. Po ubiegłorocznym czempionacie zakończył karierę na stadionie i skupił się na maratonach.

Teraz ochroniarz, kiedyś stewardessa

O utytułowanym Brytyjczyku znów zrobiło się głośno, kiedy udostępnił w nagranie z lotniska w Monachium. Farah twierdzi, że doświadczył tam prześladowania na tle rasowym, a chwilę później rozpoczął relację na żywo w mediach społecznościowych. Filmik pokazuje jak mężczyzna z obsługi próbuje go nakłonić do skierowanie się do bramek.

- Nie dotykaj mnie. Przestań mnie popychać - mówi sportowiec, ale pracownik lotniska nic sobie z tego nie robi.

"To smutne widzieć prześladowanie na tle rasowym w dzisiejszych czasach" - napisał popularny Mo pod nagraniem.

Źródło: Mohamed Farah/Instagram Farah przeprowadził relację na żywo z lotniska

To niepierwszy przypadek, kiedy Faraha spotykają podobne nieprzyjemności. W 2016 roku na lotnisku w Atlancie stewardessa nie uwierzyła mu - jak twierdził, przez wygląd - że ma bilet na biznes klasę i odesłała na koniec kolejki.