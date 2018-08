Swoboda obejrzała plecy rywalek. Finał nie dla niej





Foto: Facebook/Ewa Swoboda Swoboda nie pobiegnie w finale

Ewa Swoboda nie zdołała awansować do finałowego biegu na 100 m w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. W swej półfinałowej serii zajęła piąte miejsce wynikiem 11.30 s.

Pierwsza sensacja w Berlinie. Polski mistrz spalił wszystkie próby Pierwsza smutna... czytaj dalej » 21-latka była w ostatnim czasie w doskonałej formie. Trzy tygodnie temu bardzo pewnie sięgnęła po mistrzostwo Polski, dorzucając do tego rezultat 11.12 s, co było wyrównaniem jej życiówki.

Nie pasowała pogoda

Sprinterka bardzo dobrze zaprezentowała się już także w Berlinie, gdzie bez większego kłopotu przebrnęła eliminacje. Niestety, półfinał to już za wysokie progi. Ale i rywalki na tym etapie nie były już przypadkowe. Polka zakończyła swój bieg na piątym (11.30 s) miejscu i pożegnała się z indywidualną rywalizacją.

Wielkiego rozczarowania nie ma.

- Jest troszeczkę za ciepło. To nie moja pogoda. Na rozgrzewce było 35 stopni Celsjusza. Liczyłam na lepszy wynik niż 11.30, ale cóż. Ja jestem w miarę zadowolona, zobaczymy co na to moja trenerka. Jest jeszcze sztafeta i tam pokażemy, ze Polacy potrafią biegać - powiedziała sprinterka tuż po biegu.