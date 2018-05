Dwukrotny mistrz olimpijski zmienia konkurencję





Foto: Wkipedia (CC BY 2.0) | Video: Wikipedia, Flickr Taylor też odniesie sukcesy na 400 metrów?

Chociaż w trójskoku świętował największe sukcesy w karierze - jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim, to postanowił zmienić konkurencję. Amerykanin Christian Taylor w sobotę w Diamentowej Lidze w Szanghaju wystartuje na 400 m.

Trening biegowy w roku bez igrzysk i mistrzostw świata ma mu pomóc w zwiększeniu dynamiki na rozbiegu w skoku. Podobnie Amerykanin postąpił w 2014 roku (także nie było żadnej wielkiej światowej imprezy), gdy uzyskał na 400 m 45,17. W tym sezonie chce poprawić rezultat i uzyskać wynik poniżej 45 sekund. Kszczot rozpoczął sezon, plan wykonał. "Obiecuję, że będzie lepiej" Na bardzo wysokim... czytaj dalej »

"Spróbować czegoś innego"

- Sezon bez igrzysk i mistrzostw globu to szansa, by spróbować ponownie czegoś innego i naładować akumulatory. Oznajmiłem trenerowi, że mogę uzyskać nawet 44 sekundy, a on na to: Dobrze, zróbmy to. Bieg w Szanghaju będzie sprawdzianem, czy jestem w stanie osiągnąć planowany wynik w tym sezonie - powiedział 27-letni Taylor, mistrz olimpijski z Londynu i Rio de Janeiro w trójskoku.

Trzykrotny mistrz świata (2011, 2015, 2017) wiosną podczas zawodów akademickich na Florydzie, gdzie studiuje uzyskał na 400 m 45,48 i 45,44. Amerykanin ma w planach kolejne pięć startów na tym dystansie.

Nie zamierza jednak rezygnować z trójskoku. 4 maja w zawodach Diamentowej Ligi w Dausze był drugi (17,81) za Kubańczykiem Pablo Pichardo (17,95).