Zwycięska pogoń bez buta. "Ból jest spory"





Foto: PAP/EPA, Twitter | Video: PAP/EPA Kenijczyk wygrał minimalnie

Niesamowita historia podczas mityngu Diamentowej Ligi w Zurychu. Bieg na 3000 metrów z przeszkodami wygrał Conseslus Kipruto. Rywalizacja była pasjonująca, decydowały ułamki sekund, Kenijczyk dogonił rywala dopiero na ostatnich metrach. I zrobił to biegnąc niemal przez cały wyścig bez jednego buta.

Na początku wydawało się, że wszystko przebiega zgodnie z planem Kipruto. Mistrz olimpijski, mistrz świata, jeden z najlepszych zawodników wszech czasów biegł na czele zwartej grupy. Nagle, pod koniec drugiego okrążenia, Kenijczyk zrzucił but, który jak się później okazało porwał mu się już na bieżni.



Let's see if Olympic champion Conseslus Kipruto can win this Diamond League steeplechase with one shoe. pic.twitter.com/b70l0evNKI — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 30 sierpnia 2018





23-latek chwilę potem pokonał w ten sposób pierwszy metrowy płot, a potem kolejne (na jednym okrążeniu jest ich w sumie pięć, w tym jeden poprzedzający rów z wodą).

Bez problemów radził też sobie z rywalami. Wpadając na ostatnią prostą miał przed sobą już tylko jednego - wicemistrza świata Marokańczyka Soufiane El Bakkaliego.

Źródło: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Kenijczyk się nie poddał

Dogonił go kilkadziesiąt metrów przed metą, finiszowali niemal równocześnie. Minimalnie szybszy - dokładnie o zaledwie 0,04 s - okazał się Kipruto.

"Spory ból"

Jak przyznał, w takich okolicznościach nie wygrał jeszcze nigdy. Sukces przypłacił zdrowiem. Ucierpiała oczywiście stopa. Odbierając nagrodę, wyraźnie utykał.

- Ból jest spory. To był jeden wielki bałagan. Zmotywował mnie do walki tak mocno, jak tylko mogłem i dlatego poszło mi tak dobrze - mówił na mecie.



This foot just won a Diamond. @Diamond_League@KipConsesluspic.twitter.com/VjB7xgKpSi — Michel Boeting (@one4onesports) 30 sierpnia 2018