21-letni Coleman rośnie na gwiazdę sprintów. Już zdobył dwa srebrne medale mistrzostw świata wywalczone w ubiegłym roku w Londynie - na 100 m i w sztafecie 4 x 100 m. W 2017 roku był też najszybszym amerykańskim sprinterem na 100 m - 9,82.

W piątek pobił 20-letni rekord świata na 60 metrów podczas halowego mityngu w Clemson w Południowej Karolinie.

Wynik Amerykanina wymaga jeszcze oficjalnego zatwierdzenia przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).



"Kapitalny start mojej kariery" - napisał na portalu społecznościowym Coleman.



- Nie mogę uwierzyć w ten wynik. To dopiero pierwsze zawody w tym sezonie i kompletnie się tego nie spodziewałem - powiedział trener Tim Hall.



Dla Colemana to świetny prognostyk przed marcowymi Halowymi Mistrzostwami Świata w Birmingham.

WORLD RECORD!! 6.37s. Great start to my career. Thank You God pic.twitter.com/fUZQEpuPgw

— Christian Coleman (@__coleman) 20 stycznia 2018