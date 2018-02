Nie uznali mu rekordu świata, pobiegł jeszcze szybciej





Foto: Flick (CC BY 2.0) / Marco Verch Coleman jest nadzieją amerykańskiego sprintu

Christian Coleman pobił rekord świata na 60 m podczas halowych mistrzostw Stanów Zjednoczonych w Albuquerque. Uzyskał 6,34 s, poprawiając rezultat Maurice'a Greena sprzed 20 lat o 0,05 s.

Coleman raz był już szybszy od Greena - w styczniu pokonał 60 m w czasie 6,37 w Karolinie Południowej, ale rekord nie został wtedy ratyfikowany.

Pędził na spotkanie z agentem

- Zależało mi na jego poprawieniu. Ciężko pracowałem, by poprawić start i bieg. Wszystko się opłaciło – stwierdził sprinter, który w marcu skończy zaledwie 21 lat. Na koncie ma już wicemistrzostwo świata w stumetrówce i w sztafecie 4x100 m.

W styczniu Coleman przebiegł 60 w 6,37, też lepszym od wyniku Greene'a. Problem w tym, że dokonał tego w niewielkich zawodach akademickich w Clemson, gdzie nie było wymaganej przez światowe władze lekkoatletyczne elektronicznej aparatury falstartowej. Nie było też kontroli antydopingowej - ze względu na koszty nie sprowadzono nikogo z agencji USADA.



Z tym drugim Coleman postanowił sobie poradzić na własną rękę. Wskoczył do samochodu i ruszył do oddalonej o około 120 mil Atlanty, gdzie jest biuro agencji. Ponieważ wymagany na badanie czas jest krótki, z Atlanty wyjechał mu naprzeciw przedstawiciel agencji. Spotkali się gdzieś po drodze i próbka została pobrana. Na inny przepis - że do kontroli powinno dojść w miejscu rozgrywania zawodów - nie poradzili nic. Na brak aparatury falstartowej też. Tamten wynik nie miał zatem szans na ratyfikację.

Amerykanin w marcu wystartuje w halowych mistrzostwach świata w Birmingham.