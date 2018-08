Zginął w wypadku tuż po zawodach. Nie żyje były mistrz świata





Tragiczna śmierć Kenijczyka Nicholasa Betta. Mistrz świata w biegu na 400 metrów przez płotki z 2015 roku zginął w wypadku samochodowym - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Sportu i Dziedzictwa. Lekkoatleta miał 28 lat.

We wtorek zawodnik wrócił do domu po zakończeniu mistrzostw Afryki w Nigerii.

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę około godziny 6 rano. Bett podróżował do Nairobi, stolicy Kenii.



Prowadzone przez niego auto wpadło do rowu w pobliżu Lessos w prowincji Nandi w południowo-zachodniej części kraju. Lekkoatleta zginął na miejscu.

Pierwszy taki medal

"W imieniu sportowego braterstwa i ministerstwa przekazuję wyrazy współczucia rodzinie. Spoczywaj w pokoju" - napisał w mediach społecznościowych sekretarz resortu Rashid Echesa.



W 2015 roku w Pekinie Bett wygrał bieg na 400 m ppł, zapewniając Kenii pierwszy w historii złoty medal na dystansie krótszym niż 800 metrów.



Former 400m hurdles World Champion Nicholas Bett has died in a road accident in Nandi County. On behalf of the sporting fraternity and @moscakenya I convey my sincerest condolences to his family .Rest in peace . pic.twitter.com/SUT5yaZAvC — Rashid Echesa (@CSRashidEchesa) 8 sierpnia 2018