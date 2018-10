Grad medali, ale Polacy plebiscytu nie wygrają





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Polacy błysnęli w Berlinie

Męska załoga wywalczyła dla Polski sześć medali na tegorocznych mistrzostwach Europy, ale żaden z zawodników nie znalazł się wśród nominowanych do tytułu "Lekkoatlety Roku". Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) ogłosiło dziesięciu szczęśliwców.

Imprezą sezonu były mistrzostwa Starego Kontynentu, które okazały się najlepszymi dla Polski od 60 lat. Biało-Czerwoni niemal od samego początku do końca prowadzili w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Dopiero znakomity finisz Brytyjczyków w ostatniej konkurencji - sztafecie 4x100 metrów - pozwolił im wyprzedzić nasz zespół w klasyfikacji medalowej.

Na dwanaście zdobytych w Berlinie polskich krążków sześć było dziełem panów. Najpierw złoto w rzucie młotem zdobył Wojciech Nowicki, a srebro Paweł Fajdek. Tego samego wieczora ich sukces, ale w pchnięciu kulą, powtórzyli Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. Ponadto po wicemistrzostwo na 1500 metrów pobiegł Marcin Lewandowski, a po mistrzostwo Adam Kszczot na 800 m. Włodarczyk nominowana do tytułu lekkoatletki roku Mistrzyni Europy... czytaj dalej »

Gdzie Europa?

Niestety, żaden z nich nie znalazł uznania w nominowanych do tytułu "Lekkoatlety Roku". Mało tego, na liście znalazło się tylko dwóch Europejczyków: szwedzki tyczkarz Armand Duplantis oraz francuski siedmioboista i dziesięcioboista Kevin Mayer.

Ponadto w gronie kandydatów do tytułu znaleźli się kenijscy biegacze Timothy Cheruiyot, Eliud Kipchoge i Emmanuel Korir, specjalizujący się w biegach przez płotki Katarczyk Abderrahman Samba, sprinterzy z USA Christian Coleman i Noah Lyles, skoczek w dal Luvo Manyonga z RPA oraz kulomiot Tomas Walsh z Nowej Zelandii.



This week marks the opening of the voting process for the 2018 World Athletes of the Year ahead of the IAAF Athletics Awards 2018 in Monaco



Here is the list of 10 nominees for Male World Athlete of the Year



Read: https://t.co/hFKv6Er20Vpic.twitter.com/1ejVCrPQPx — IAAF (@iaaforg) October 23, 2018



Dzień wcześniej ogłoszono nazwiska zawodniczek nominowanych do tytułu "Lekkoatletki Roku". Na liście znalazła się mistrzyni Europy z Berlina w rzucie młotem Anita Włodarczyk.

Teraz głosowanie

W połowie listopada, po pierwszej części głosowania, IAAF ogłosi nazwiska pięciu zawodników i pięciu zawodniczek, którzy powalczą w "finale" IAAF World Athlete of the Year. Udział w plebiscycie mogą wziąć także kibice, których głosy stanowić będą 25 procent końcowego wyniku.