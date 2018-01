Polski skoczek już szaleje. Wyskakał bilet na mistrzostwa świata





»

Pokrzyczał na siebie, poprosił kibiców o rytmiczne oklaski i ruszył po rozbiegu. Poprzeczka zadrżała, ale na stojakach została. 2,33 m pokonane, minimum na halowe mistrzostwa świata w Birmingham wypełnione. Skoczek wzwyż Sylwester Bednarek już u progu sezonu jest w życiowej formie.

Swoboda już biega szybko. To jej najlepsze otwarcie sezonu Ewa Swoboda... czytaj dalej » Mityng odbywał się blisko Polski, w czeskim Trzyńcu. Tydzień wcześniej, startując po raz pierwszy w roku 2018, zawodnik RKS-u Łódź uzyskał w Hustopece 2,31. I od razu zapowiedział, że szybko postara się dołożyć te brakujące dwa centymetry.



Słowa dotrzymał.

Drugi wynik pod dachem

W Trzyńcu zbliżający się do 29. urodzin Bednarek 2,33 pokonał w trzeciej próbie. Wyrównał tym samym rekord życiowy, ustanowiony 8 lutego 2017 w Bańskiej Bystrzycy. To drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki pod dachem - ten pierwszy wynosi 2,37 i należy do Artura Partyki.



To także druga wysokość tego roku na świecie - liderem tabel jest Rosjanin Danił Łysienko (2,37).



Impreza w Birmingham trwać będzie od 1 do 4 marca. W ubiegłym sezonie Bednarek - trenujący wspólnie z Kamilą Lićwinko pod skrzydłami jej męża Michała - wyskakał w belgradzkiej Kombank Arenie złoto halowych mistrzostw Europy. Zaliczył wtedy 2,32.



Latem, na stadionie, po największy sukces sięgnął dawno temu - w roku 2009 został brązowym medalistą mistrzostw świata w Berlinie, skacząc także 2,32. Potem latami walczył z kontuzjami.