Młody mistrz odrzuca milionowe kontrakty. "Będzie studiował"





»

Sensacyjny mistrz Europy w skoku o tyczce, ledwie 18-letni Armand Duplantis, nie podpisze na razie żadnych kontraktów sponsorskich, choć lukratywnych ofert nie brakuje. Szwed mieszkający w USA ponad milionowe zarobki stawia studia.

Duplantis był bohaterem niedzielnego konkursu. Skakał jak w transie. Wszystkie wysokości zaliczał w pierwszym podejściu i zatrzymał się na 6,05 m. Poprzeczkę zawieszoną tak wysoko również przeskoczył. Faworyci nie dowierzali.



Francuz Renaud Lavillenie, który legitymował się najlepszym wynikiem w sezonie (5,95) i któremu przed konkursem zakładano na szyję złoty medal, był trzeci. Wicemistrzem został występujący pod neutralną flagą Timur Morgunow. Bez medalu skończyli Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. Oni również mieli apetyt na podium.

Źródło: PAP/EPA Duplantis, Morgunow i Lavillenie. Kto by się spodziewał, że tak będzie wyglądała kolejność na podium tyczkarzy

Finał stał na niewiarygodnym poziomie. Jeszcze nigdy w historii tej konkurencji nie trzeba było skoczyć 5,95 m, by wywalczyć brąz. Najwięcej powodów do radości miał Szwed o twarzy chłopca. Został mistrzem Europy, pobił też młodzieżowy rekord świata.



Jego życie zmieniło się o 180 procent, ale przed uderzeniem wody sodowej do głowy chronią go najbliżsi.



- Sponsorzy stoją już w kolejce z milionowymi kontraktami, lecz my mamy konkretny plan i Armand będzie przez przynajmniej rok studiował na Louisiana State University, uczelni, którą kończyłem ja, moja żona i starszy brat Armanda - zapowiedział ojciec i trener skoczka Greg Duplantis szwedzkim dziennikarzom.



Posiadający podwójne obywatelstwo Armand Duplantis (matka mistrza jest Szwedką, a ojciec Amerykaninem) powraca do USA, gdzie został nowym rekordzistą kraju, ponieważ nowe amerykańskie przepisy zaliczają rekordy według obywatelstwa, a nie kraju, dla którego startuje zawodnik.



"W ten sposób Duplantis ustanowił nie tylko rekord Szwecji, ale i USA, nie licząc młodzieżowego rekordu świata" - skomentował szwedzki dziennik "Aftonbladet".

Wygrał zakład

Sensacyjny złoty medal i skok na wysokość 6,05 metra mają też inne konsekwencje. Kierownik młodzieżowej reprezentacji Szwecji Jonas Anshelm, który przed trzema laty namówił Duplantisa na reprezentowanie Szwecji, skąd pochodzi jego matka, przed konkursem założył się z nim, że jeżeli wygra i uzyska przynajmniej sześć metrów, to on zje część swojej garderoby. Konkretnie chodziło o bieliznę.



- Zakład został podany do ogólnej wiadomości, więc już w nocy po konkursie otrzymałem SMS-y z przypomnieniem o nim - powiedział na antenie szwedzkiego radia.



Wyjaśnił, że zakład to poważne zobowiązanie i ceremonia odbędzie się komisyjnie, więc już zaczął się zastanawiać nad menu złotej kolacji. - Planuję pokroić majtki na drobne kawałeczki i na pierwsze danie ugotować zupę, a na drugie sos z ryżem lub spaghetti - zapewnił pół żartem, pół serio Anshelm.