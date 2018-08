Koncert królowej. Czwarty tytuł z rzędu i rekord mistrzostw





»

Nie ma na nią mocnych i już, wygrywa jak chce, gdzie chce i kiedy chce. W niedzielny wieczór na berlińskim Stadionie Olimpijskim Anita Włodarczyk zwyczajowo w tym sezonie zawaliła pierwszą próbę, a potem rozpoczęła konkurs. Zakończyło się czwartym z rzędu tytułem mistrzyni Europy w rzucie młotem i rekordem tej imprezy. Brąz dla Joanny Fiodorow.

W 98 minut do drugiego złota. "Już nigdy nie będę marudziła na treningu" Justyna... czytaj dalej » Fakty wyglądały następująco.

Włodarczyk od razu po eliminacjach lojalnie uprzedziła, że wierzy w rekord świata, a ten od sezonu 2016 wynosi nieprawdopodobne 82,98 i - rzecz oczywista - należy do niej.



W jej słowa wierzyć trzeba, bo wszystkie rywalki wyprzedza o kilka długości. Granica 80 m dostępna jest tylko dla niej. Prawda - po długich czterech latach zdarzała jej się w tym sezonie przegrywać, ale tytułu mistrzyni Europy oddać nie zamierzała.



W tych eliminacjach zawaliła pierwszy rzut, czym nieco się zdenerwowała. A Anity denerwować nie można, zdenerwowana Anita jest jeszcze groźniejsza od tej spokojnej. W drugiej próbie huknęła 75,10.

Walka o biało-czerwone podium

To tu, w tym kole na Stadionie Olimpijskim, po raz pierwszy została mistrzynią i rekordzistką świata, w roku 2009. Cieszyła się wtedy tak bardzo, tak żywiołowo podskakiwała, że skręciła stopę. Srebrna była wtedy Niemka Betty Heidler, teraz młociarka emerytowana, pracująca przy mistrzostwach Europy jako wolontariuszka. Panie nigdy za sobą nie przepadały. Włodarczyk publicznie przywołała kiedyś jeden ze swoich snów, w którym odgryzła Betty palec. Dalszej części nie było, bo z tych emocji się obudziła.

Anita Włodarczyk w czasie finału ME

Ten berliński finał o czwarte złoto rozpoczęła marnym 69,35. I pewnie znowu była na siebie zła. Bo na kogo? Poprawiła na 76,50, szybko pokazała, kto tu rządzi.

A był to dopiero początek koncertu. Trzecia seria - 77,82. Czwarta - 78,94, rekord ME. To dało jej kolejny triumf w przebogatej karierze, choć bardzo chciała jeszcze więcej, jeszcze dalej.

W niedzielny wieczór walka toczyła się i o to, by całe podium było biało-czerwone. Dlaczego nie, skoro Malwina Kopron to brązowa medalistka ostatnich mistrzostw świata, a Fiodorow ma brąz mistrzostw Europy z roku 2014.

Nie skończyło się scenariuszem idealnym. Fiodorow wywalczyła brąz (74,00), Kopron miejsce czwarte (72,20). Srebro dla Francuzki Aleksandry Tavernier za wynik 74,78, czyli rekord kraju.

Polskie medalistki

W klasyfikacji medalowej Polska zajęła w imprezie drugie miejsce - 12 medali: siedem złotych, cztery srebrne, jeden brązowy. Triumfowała Wielka Brytania - medali 18, siedem złotych, pięć srebrnych, sześć brązowych.