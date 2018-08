Kszczot: na dekoracji się popłakałem. Tylu Polaków jeszcze nie widziałem





- Piękne jest, że wśród rzeszy młodych ludzi mamy takich, którzy marzą o karierze lekkoatletycznej, nie zawsze piłkarskiej - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 mistrz Europy w biegu na 800 m Adam Kszczot.

29-latek był jedną z największych polskich gwiazd na zakończonych w niedzielę ME w Berlinie. Był faworytem swojej konkurencji i nie zawiódł, sięgnął po trzecie kolejne zwycięstwo. Zresztą cała Biało-Czerwona kadra zachwyciła - sięgnęła po 12 krążków, w tym siedem złotych i zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.

Rywalom nie daje szans

Swoje złoto Kszczot dumnie prezentował w studiu "Faktów po Faktach".

Najlepsze mistrzostwa od 60 lat. "To budzi respekt" Z dwunastoma... czytaj dalej » - Od wielu lat obserwujemy pomysłowość w designie medali. Ale wspaniałe wspomnienia związane są nie tylko z krążkami, ale również z kibicami. W tym roku bardzo licznie nas dopingowali. Być może również dlatego, że Berlin położony jest niedaleko polskiej granicy. Na dekoracji się popłakałem, była świetna. Nie odbierałem jeszcze medalu przy takiej ilości Polaków - przyznał z szerokim uśmiechem.



Kszczot od lat dominuje, w biegu na 800 metrów europejską konkurencję zostawił daleko z tyłu. Nie bez powodu mówi się o nim "Profesor". - Przydomek "Profesor" jest również przez to, że jestem już doświadczonym sportowcem, ale głównie dlatego, że rozgrywam biegi na własną korzyść. Bezlitośnie wykorzystuje doświadczenie, nie dając rywalom żadnych szans - mówił.

Teraz Tokio

Największym celem i wyzwaniem na najbliższe dwa lata jest dla Kszczota złoty medal olimpijski. Chce go przywieźć z Tokio, gdzie rozegrane zostaną najbliższe letnie igrzyska.



- Już ten plan realizuję. Rezygnuję z sezonu halowego 2019. Są to dwuletnie przygotowania stricte pod igrzyska. Pierwszy etap w przyszłym roku, a 2020 to już tylko etap finalny, polerka, jak my to nazywamy - tłumaczył.

Marzą o lekkoatletyce

Polski mistrz musiał też zmierzyć się z pytaniem czy trudno jest zaczynać karierę lekkoatletyczną w kraju, gdzie prawie każdy młody człowiek marzy o karierze piłkarskiej.



- Znajdujemy przykłady, choćby Mateusz Borkowski, czy Michał Rozmys, któremu tak mało zabrakło do medalu. Oni zaczynali od marzenia, żeby biegać jak Kszczot i (Marcin - red.) Lewandowski. Dziś razem biegamy, razem rywalizujemy na tych samych arenach międzynarodowych. Piękne jest, że wśród rzeszy młodych ludzi mamy takich, którzy marzą o karierze lekkoatletycznej, nie zawsze piłkarskiej - przyznał sportowiec z Opoczna. Adam Kszczot obronił tytuł mistrza Europy w biegu na 800 m

A jak Kszczot ocenia szanse rozwoju i perspektywę kolejnych sukcesów polskiej królowej sportu?

- Dochodzimy do tego, że infrastruktura, w ślimaczym tempie, ale się rozwija. Mamy tylko dwie pełnowymiarowe hale, w których można trenować zimą. Teraz trzeci jest Toruń, gdzie odbywa się jeden z fajniejszych mityngów w Europie. Trenerów mamy świetnych i to udowadniamy od wielu lat. Są to szkoleniowcy leciwi jak Zbigniew Król, ale i młodzi, jak Aleksander Matusiński - stwierdził.

Obok Kszczota gośćmi "Faktów po Faktach" byli Andrzej Person i Robert Korzeniowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kszczot: są młodzi, którzy marzą o lekkoatletycznej karierze