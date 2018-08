Niedościgniona Caster. 27. zwycięstwo z rzędu i złoto





Mistrzyni igrzysk w Rio de Janeiro i trzykrotna mistrzyni świata na 800 m Caster Semenya wygrała bieg na tym dystansie podczas lekkoatletycznych mistrzostw Afryki w nigeryjskiej Asabie. Reprezentantka RPA odniosła 27. z rzędu zwycięstwo na 800 m. Nie przegrała od trzech lat.

Majewski: nie mam już nic do gadania Wiceprezes... czytaj dalej » Semenya uzyskała czas 1.56,06 i wyprzedziła wicemistrzynię olimpijską z Rio i srebrną medalistkę ubiegłorocznych MŚ Francine Niyonsabę z Burundi - 1.57,97. Trzecie miejsce zajęła Etiopka Habitam Alemu - 1.58,86.



Wcześniej w Asabie 27-letnia Semenya triumfowała na 400 m w czasie 49,96 s, poprawiając o 0,09 s rekord kraju, który przetrwał aż 18 lat.

Czeka na decyzje

Mająca umięśnioną sylwetkę oraz niski tembr głosu zawodniczka zgodnie z nowymi przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) będzie zmuszona do farmakologicznego zbijania poziomu testosteronu pod groźbą zakazu startu na dystansach od 400 m do jednej mili. Semenya zaskarżyła te zmiany do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) i wciąż czeka na decyzję organu w Lozannie.