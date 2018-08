Wielki wynik nowozelandzkiego siłacza. Trzech kulomiotów poza magiczną granicą





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Kulomioci rywalizowali w Zurychu

W drugiej próbie finałowych zawodów Diamentowej Ligi w Zurychu Tomas Walsh posłał kulę na nieprawdopodobną odległość 22,60 m. Rywale deptali mu po piętach, pokonać nie zdołali.

Lewandowski o żonglerce dystansami: można nas policzyć na palcach jednej ręki Liczyć można na... czytaj dalej » 26-letni Nowozelandczyk - brązowy medalista olimpijski igrzysk 2016 i mistrz świata 2017 - w marcu, u siebie w Auckland, pchnął jeszcze dalej. 22,67 to jego rekord życiowy i szósty wynik w historii tej konkurencji.



Rekord świata 23,12 od sezonu 1990 należy do Amerykanina Randy'ego Barnesa.

Inni też w formie

W czwartkowy wieczór w Zurychu i inny panowie byli w wybornej formie. Amerykanin Darrell Hill aż czterokrotnie przekraczał granice 22 m. W próbie najlepszej huknął 22,40.



Jego rodak Ryan Crouser zakończył pchnięciem na odległość 22,18.



Mistrz Europy Michał Haratyk zajął w tym konkursie miejsce siódme, uzyskując 21,23 m. W czerwcu to on ustanowił w Ostrawie rekord Polski - 22,08. Dokładnie 22 m - tyle że w hali - zmierzono w lutym Konradowi Bukowieckiemu.



Jak wielkie to wyniki? Rekord życiowy dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego - w którego ślady i Haratyk, i Bukowiecki iść próbują - wynosi 21,95 m.

Źródło: PAP/EPA Michał Haratyk zakończył konkurs na siódmej pozycji