Tragedia podczas młodzieżowych igrzysk. 51-letni działacz zmarł na atak serca





Foto: Reuters | Video: Reuters TV Baumann miał 51 lat

W wieku 51 lat w Buenos Aires na atak serca zmarł Szwajcar Patrick Baumann, członek MKOl i sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA).

Koszykarskie środowisko jest w szoku. Baumann przebywał w Argentynie na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. "Zmarł nagle i niespodziewanie, mimo otrzymania natychmiastowej pomocy" - czytamy na stronie FIBA. Działacz osierocił dwójkę dzieci.

"LeBron o włos lepszy od Jordana" Któremu z... czytaj dalej » Basket miał we krwi. W młodości sam uprawiał koszykówkę, a potem był sędzią i trenerem. Funkcję sekretarza generalnego FIBA pełnił przez szesnaście lat.

- Był kimś więcej niż działaczem. Był bliskim przyjacielem - moim i niezliczonej rzeszy ludzi w środowisku koszykówki, ale też innych sportów - oświadczył szef federacji Joracio Muratore wyliczając kolejne dokonania Baumanna. - Bez wątpienia FIBA na zawsze pozostanie jego dłużnikiem - podsumował.

Mógł zostać szefem MKOl

51-latek działał nie tylko w koszykówce. Od 2007 roku zasiadał we władzach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Pełnił funkcję szefa komisji oceniającej kandydatów do organizacji igrzysk w 2024 roku (przyznano je Paryżowi).

Był uważany za jednego z głównych pretendentów do sukcesji po obecnym przewodniczącym MKOl Thomasie Bachu. - To ogromny szok. Nie dociera do nas ta straszna wiadomość - oświadczył Bach, który również przebywa w stolicy Argentyny, gdzie igrzyska młodzieży potrwają do 18 października.



It is with immeasurable sadness that FIBA on Sunday confirmed the passing of Patrick Baumann, @FIBA Secretary General and International Olympic Committee (IOC) member.https://t.co/hErAf7UIzY — FIBA media (@FIBA_media) 14 października 2018