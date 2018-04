32-letni debiutant w NBA. Uczył matematyki i marzył





Historia amerykańskiego koszykarza Andre Ingrama udowadnia, że warto mieć marzenia i uparcie dążyć do ich realizacji. 32-letni zawodnik po wielu latach czekania właśnie w wielkim stylu zadebiutował w zespole NBA Los Angeles Lakers. - To niewiarygodne - cieszył się Ingram, którego pasja i szczery uśmiech podbiły serca kibiców basketu na całym świecie.

W 2007 roku Ingram skończył mało znaną waszyngtońską uczelnię American University. Niestety nie został wybrany w drafcie NBA. Podpisał więc kontrakt z ekipą Utah Flash i rozpoczął karierę w G-League. To liga, w której kluby NBA mają swoje filialne zespoły, z których mogą w razie potrzeby ściągnąć do siebie wyróżniającego się zawodnika.



Przeciętny Gortat. Zwycięstwo po serii porażek Marcin Gortat... czytaj dalej » Ingram w G-League gra już od ponad dziesięciu lat. Obecnie jest zawodnikiem South Bay Lakers. Zawsze wyróżniał się świetnym rzutem za trzy punkty, ale nigdy nie znalazł uznania w oczach trenerów z najlepszej ligi świata. Przez te wszystkie lata liczył jednak, że dzięki ciężkiej pracy pewnego dnia uda mu się zagrać w NBA. Jego marzenie właśnie się spełniło.

Dzień jak co dzień

Siwiejący 32-latek zapewne nie przypuszczał, że wtorek będzie dla niego wyjątkowym dniem. Przyszedł do klubu, aby omówić kwestie związane z zakończeniem sezonu w G-League. Jego walizka była już spakowana. Tymczasem Jeziorowcy postanowili sprawić mu niespodziankę. W budynku klubowym czekali na niego prezes LA Lakers Magic Johnson i generalny menadżer zespołu Rob Pelinka. Przekazali zszokowanemu zawodnikowi, że zatrudniają go na dwa ostatnie mecze sezonu NBA. Ingram nie mógł uwierzyć w swoje szczęście.



- Witamy w Lakersach. Przyjdź jutro i bądź gotowy. Liczę na twoje czterdzieści osiem procent w rzutach za trzy punkty - zażartował Magic. Legendarny koszykarz odnosił się do średniej Ingrama, z jaką rzucał w tym sezonie w G-League. Nie przypuszczał zapewne, że 32-letni rookie w konfrontacji z Houston Rockets (99:105) trafi cztery z pięciu trójek, co dało mu 80-procentową skuteczność!

Żona krzyczała

Zanim jednak doszło do meczu, wzruszony koszykarz zadzwonił do swej żony Marilee, by pochwalić się nowiną. Zszokowana kobieta krzyczała do słuchawki z radości.



- Gdyby nie ona, pewnie bym nie dotrwał do tego momentu. Zawsze mnie wspierała przez te dziesięć lat. Kiedy miałem kryzys, mówiła: "Musisz nadal próbować!" - przyznał uśmiechnięty od ucha do ucha Andre.

Jego upór w końcu miał zostać nagrodzony. A łatwo nie było. W G-League nie zarabiał tyle, by móc utrzymać rodzinę na odpowiednim poziomie. Dlatego w przerwach między rozgrywkami udzielał dzieciom korepetycji z matematyki.

Gratulacje od gwiazd

Wszyscy w NBA docenili jego wytrwałość w dążeniu do celu. Przed meczem z gratulacjami podszedł do niego gwiazdor NBA Chris Paul. Panowie są rówieśnikami.

Młodsi koledzy Ingrama z ekipy Lakers także bardzo go wspierali. W trakcie meczu fetowali każde jego trafienie. A mieli co świętować. Andre trafiał jak w transie i rzucił 19 punktów (drugi wynik w zespole), miał trzy zbiórki, trzy bloki, asystę i przechwyt. Pod wrażeniem jego gry byli też Shaq O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith i Ernie Johnson z programu Inside NBA, kiedy rozmawiali z bohaterem wieczoru.



- To było niesamowite - przyznał Ingram, który w szatni dostał piłkę, którą rozgrywano mecz. - Nie mogłem sobie tego lepiej wymarzyć. Czuję się świetnie. Coś takiego zdarza się raz w życiu - triumfował.

Jemu przydarzy się pewnie jeszcze kolejnego wieczora, gdy Lakersi zmierzą się z zespołem LA Clippers. Kto wie, może w przyszłym sezonie Jeziorowcy ponownie go wezwą?