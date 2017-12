Bojowi Wojownicy. Dziesięć trójek lidera i 141 punktów





Foto: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0) | Video: Wikipedia Curry wrócił popisowo

Widać było po nim, jak stęsknił się za grą. Stephen Curry wrócił po kontuzji i szalał z Memphis Grizzlies. Jego Golden State Warriors wygrali 141:128, a on sam zdobył 38 punktów.

Curry z powodu urazu kostki opuścił ostatnich 11 meczów Wojowników. Mistrzowie NBA radzili sobie bez niego całkiem nieźle. Odnieśli dziewięć zwycięstw, ponieśli dwie porażki. Ale z liderem zawsze jest łatwiej.



Tak było w meczu z Niedźwiadkami. Pierwsza kwarta wyrównana, ale w dwóch kolejnych Warriors nie pozostawali złudzeń i odskoczyli na 18 punktów przewagi. Było po meczu. Szalał zwłaszcza rekonwalescent, który przez 26 minut zdobył 38 punktów. Curry pokazał to, z czego jest najbardziej znany, czyli rzuty za trzy punkty. Z dystansu trafił w aż 10 z 13 prób. To jego dziewiąty mecz w karierze, w którym co najmniej 10-krotnie trafił zza łuku.





Stephen Curry IS a highlight reel. #NBAVotepic.twitter.com/xCJnca9wWI — Golden State Warriors (@warriors) 31 grudnia 2017





- Nie grałem przez prawie cztery tygodnie, więc starałem się cieszyć każdą minutą na parkiecie. To nie rzuca się w oczy, ale jeszcze bardziej niż z trafionych rzutów jestem zadowolony z tego, że nie popełniłem żadnej straty - chwalił samego siebie Curry.



Gospodarze już po pierwszej połowie mieli na koncie 78 punktów, to ich najlepszy wynik w tym sezonie.



- Wszystko jest teraz lepsze. Kolacja będzie bardziej smakowała, moja żona będzie wyglądała jeszcze piękniej, a dzieci będą szczęśliwsze. Taki wpływ ma tylko Stephen - żartował trener GSW Steve Kerr.



Jego zespół legitymuje się najlepszym bilansem w lidze - 29 zwycięstw i osiem porażek.



Powodów do zadowolenia w dzień 33. urodzin nie miał natomiast LeBron James. Lider Cleveland Cavaliers zdobył co prawda 29 punktów, ale Kawalerzyści przegrali trzeci mecz z rzędu - tym razem na wyjeździe z Utah Jazz 101:104.

Wyniki sobotnich meczów:

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 93:79

Orlando Magic - Miami Heat 111:117

New Orleans Pelicans - New York Knicks 103:105

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 104:89

Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 104:101

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 141:128

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 102:107