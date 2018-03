Czarodzieje gonili, ale nie dali rady. "Nie ma żadnego usprawiedliwienia"





Foto: EPA | Video: Fakty TVN Gortat gra w NBA już 10 lat

Marcin Gortat zdobył dziesięć punktów, a jego Washington Wizards we własnej hali przegrali z Indiana Pacers 95:98. Stołeczni koszykarze w obecnym sezonie NBA mają 36 zwycięstw i 28 porażek. W Konferencji Wschodniej zajmują piąte miejsce.

Kij golfowy w niepowołanych rękach. Gwiazdor NBA narozrabiał To, że jest... czytaj dalej » Gortat na parkiecie przebywał 22 minuty i trafił cztery z dziesięciu rzutów z gry oraz oba wolne. Dorobek polskiego środkowego uzupełnia siedem zbiórek i jedna asysta. Miał także jedną stratę i popełnił jeden faul.

Był zmęczony

Wizards nawet przez moment nie wygrywali, jednak waleczności nie można im odmówić. Ostatnia kwarta zaczęła się przy piętnastopunktowym prowadzeniu Pacers. Czarodzieje wyraźnie zniwelowali stratę, ale odwrócić losów spotkania nie zdołali, choć mieli ku temu okazje.



Na 36,6 s przed końcową syreną było już tylko 96:95 dla przyjezdnych z Indianapolis. Gospodarze nie trafili jednak żadnego z trzech ostatnich rzutów w meczu.



W zwycięskiej drużynie najlepszy był Victor Oladipo - 33 punkty. Wśród Wizards prym wiódł Bradley Beal (22 pkt i 11 asyst), ale to właśnie on zawodził w końcówce. Ostatecznie trafił tylko osiem z 27 rzutów z gry.



- Nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia. Po prostu powinienem był trafić w kluczowych próbach. Oczywiście, że byłem już zmęczony, ale to niczego nie zmienia - przyznał Beal, który grał aż 43 minuty.



Kolejny mecz zespół Gortata rozegra we wtorek z Miami Heat (33-30). Niedzielna porażka spowodowała spadek Wizards w tabeli Konferencji Wschodniej na piąte miejsce kosztem właśnie Pacers. Prowadzi Toronto Raptors (45-17).

Wyniki niedzielnych meczów:



Atlanta Hawks - Phoenix Suns 113:112

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 103:98

Washington Wizards - Indiana Pacers 95:98

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 109:126

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 118:110

Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets 123:120

Sacramento Kings - New York Knicks 102:99