Zapolowali na gwiazdy. Gorące lato w NBA





»

Tegoroczna przerwa między sezonami w NBA jest wyjątkowo ciekawa. Barwy klubowe zmieniło kilka gwiazd, co w znacznym stopniu zmieni oblicze najlepszej koszykarskiej ligi świata. Podsumowujemy najważniejsze transfery, do jakich doszło latem.

LeBron James

(Los Angeles Lakers)

Kiedy Król zmienia klub, to musi być najważniejsza informacja w świecie basketu. Prawdopodobnie najlepszy koszykarz na planecie zdecydował się na przenosiny z Cleveland Cavaliers do Los Angeles Lakers. Chętnych na jego usługi było wielu, intensywne podchody czyniły m.in. Houston Rockets i Philadelphia 76-ers, ale on zdecydował się na słynnych Jeziorowców.

Król James powitany w Los Angeles. "Wyjątkowy, najlepszy na świecie" Już oficjalnie.... czytaj dalej » - To dla mnie spełnienie marzeń. Lakers to legendarna drużyna i postaramy się wrócić z nią do mistrzowskich czasów - przyznał 33-letni skrzydłowy, który dziewięć razy z rzędu był w finałach NBA i wygrywał je trzykrotnie.

James zdaje sobie sprawę, że wywalczenie pierścienia w pierwszym sezonie w nowym klubie jest praktycznie niewykonalną misją. Dlatego związał się z Jeziorowcami na cztery lata, za kwotę 154 milionów dolarów. W tym czasie ma powstać zespół, będący w stanie wygrać mistrzostwo.

W Los Angeles jest już grupa bardzo zdolnych młodych zawodników. Do niej teraz dołączyli doświadczeni: Rajon Rondo, Lance Stephenson, JaVale McGee i Michael Beasley. To postacie niepokorne i potrafiące sprawiać problemy. Z drugiej strony gracze, którzy świetnie bronią, są twardzi, nieustępliwi i wiedzą, jak grać w play-offach. A o takich chodzi LeBronowi i prezydentowi klubu Magikowi Johnsonowi.

W przyszłym roku Lakersi będą mieli pieniądze na kupno jeszcze jednej wielkiej gwiazdy i jeśli to uczynią, wyruszą w drogę po tytuł. Mistrzostwo jest najważniejsze dla LeBrona, a wybór Los Angeles był dla niego istotny także z powodów biznesowych. Miasto Aniołów to olbrzymi rynek reklamowy i stolica filmu, z czego także zamierza korzystać James. Z kolei mieszkanie blisko słonecznej plaży na pewno ucieszyło rodzinę Króla.

Źródło: A.RICARDO / Shutterstock.com LeBron James ma przywrócić blask Lakersom

Kawhi Leonard - DeMar DeRozan

(Toronto Raptors - San Antonio Spurs)

Do najważniejszej wymiany gwiazd między dwoma klubami doszło na linii Toronto Raptors - San Antonio Spurs. Do Kanady powędrował najlepszy gracz finałów 2014 roku Kawhi Leonard oraz Danny Green, a w odwrotnym kierunku udał się świetny skrzydłowy DeMar DeRozan oraz Jakob Poeltl. Toronto przekazało także wybór w pierwszej rundzie draftu 2019.

Na ten spektakularny transfer złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim Leonard nie chciał już grać w San Antonio. Najlepszy obrońca NBA 2015 i 2016 roku spędził w Teksasie siedem sezonów, przed czterema laty wywalczył mistrzostwo, ale w ubiegłych rozgrywkach wszystko zaczęło się psuć. 27-letni skrzydłowy zagrał jedynie w dziewięciu spotkaniach sezonu zasadniczego ze względu na kontuzję mięśnia uda. Nie pomógł kolegom także podczas play-offów, choć krążyły pogłoski, że był gotowy do gry. Mimo złej atmosfery trener Gregg Popovich próbował namówić swojego podopiecznego na pozostanie w klubie na kolejne lata, ale koszykarz, ku zaskoczeniu wybitnego szkoleniowca, zażądał transferu.

San Antonio stanęło pod ścianą. Za rok Leonardowi skończyłby się kontrakt i na pewno by odszedł, a Ostrogi nie dostałyby nic w zamian. Zaczęto więc gorączkowo szukać korzystnej wymiany. Warunkiem było znalezienie klubu z Konferencji Wschodniej, gdyż Popovich nie chciał wzmacniać konkurencji zza miedzy. Odezwało się Toronto Raptors.

Prezydent Dinozaurów Masai Ujiri zagrał va banque. Oddał za gwiazdę Ostróg jednego ze swoich liderów i legendę klubu DeRozana (grał w nim od 2009 roku), mimo że miał świadomość, iż Leonard za rok i tak będzie mógł odejść, jeśli nie przedłuży kontraktu w Kanadzie. Dlaczego to zrobił? Bo chce po raz pierwszy w historii wygrać Konferencję Wschodnią, a potem powalczyć w wielkim finale. Z DeRozanem to się nie udawało, może uda się z innym liderem. Ujiri liczy też, że ewentualny sukces przekona Leonarda do pozostania. Jest to wątpliwe, bo ten podobno już łączy swoją przyszłość z jednym z klubów z Los Angeles.

Mimo utraty swojego kluczowego gracza ostatecznie zadowoleni mogą być w San Antonio. DeRozan to świetny strzelec i kreator gry (23 pkt i 5,2 asysty na mecz), który w parze z doskonałym środkowym LaMarcusem Aldridgem może przywrócić blask Ostrogom.

Początkowo 29-latek nie był zachwycony przenosinami do San Antonio i mówił o zdradzie ze strony Toronto. "Mówią jedno, a efekt jest inny. Nie można im ufać. Nie ma lojalności w tej grze" – napisał rozgoryczony na Instagramie. Złość mu już jednak przeszła, a zdanie o grze w Ostrogach zmienił po lipcowych treningach z Popovichem, podczas zgrupowania kadry USA. Obowiązuje go jeszcze trzyletni kontrakt wart 83 mln dolarów.

DeMarcus Cousins

(Golden State Warriors)

Szok i niedowierzanie - po informacji o tym transferze struchlała cała NBA. Oto bowiem do zespołu mistrzów NBA przeniósł się DeMarcus Cousins, wielokrotny uczestnik meczów gwiazd i jeden z najbardziej dominujących graczy podkoszowych w lidze. A zagra w ekipie z innymi uczestnikami spotkań All Stars: Kevinem Durantem, Stephenem Currym, Klayem Thompsonem i Draymondem Greenem. Faworyt do zdobycia mistrzostwa NBA może być tylko jeden.

Co ciekawe, o Cousinsa tak naprawdę... nikt inny się nie starał. "Boogie" w styczniu zerwał ścięgno Achillesa i prawdopodobnie opuści jeszcze część sezonu 2018/19. Przed kontuzją notował aż 25,2 punktów oraz 12,9 zbiórki na mecz, ale by dojść do podobnej dyspozycji będzie potrzebował dużo czasu. Dlatego nikt nie chciał ryzykować wiązania się teraz z zawodnikiem. Tym bardziej że ma on też łatkę gracza trudnego we współpracy.

To jednak nie przeszkadzało Golden State Warriors. Oni mogą spokojnie poczekać, aż Cousins wróci do formy. I bez niego wygrali dwa mistrzostwa w trzy lata. O dobrą atmosferę w gwiazdorskiej ekipie postara się już trener Steve Kerr i pozostali liderzy Wojowników. Zresztą o transfer pytał mistrzów sam zainteresowany, więc na pewno teraz nie będzie chciał robić problemów, stojąc przed szansą zdobycia tytułu i podpisania dużego kontraktu w przyszłym sezonie. W najbliższym zarobi niewiele jak na warunki NBA, bo 5,3 miliona dolarów. W ten sposób Warriors zrobili złoty interes.

Carmelo Anthony

(Houston Rockets)

Saga z transferem Carmelo Anthony'ego trwała dość długo. Zawodnik, który 10 razy grał w Meczach Gwiazd i jest 19. na liście strzelców wszech czasów, ubiegły sezon miał niezbyt udany. Wraz z Russellem Westbrookiem i Paulem George'em miał stworzyć mistrzowskie trio w Oklahoma City Thunder. Okazało się jednak, że niezbyt pasował do tego zespołu. Rzucał co prawda średnio 16,2 punktu na mecz, ale w play-offach zawiódł.

Działacze Grzmotów nie chcieli kontynuować współpracy, tym bardziej że przez pensje dla graczy muszą płacić gigantyczny podatek od luksusu. Pozbywając się Melo, mogli sporo zaoszczędzić. Zawodnikowi należało się jeszcze 27,9 mln dolarów z ostatniego roku kontraktu i nie zamierzał rezygnować z takich pieniędzy.

Thunder dogadali się więc z Atlantą Hawks i Philadelphia 76-ers. Anthony powędrował do Jastrzębi za Dennisa Schroedera i jego 15,5 mln dolarów za każdy z kolejnych trzech sezonów. Natomiast pozyskany od Hawks Mike Muscala został przez OKCnatychmiast wytransferowany do Szóstek w zamian za Timothe Luwawu-Cabarrota.

Anthony oczywiście nie był zainteresowany grą w słabiutkiej Atlancie, więc jak było wcześniej ustalone, zostało mu zapłacone należne wynagrodzenie i mógł sobie szukać nowego klubu. Dogadał się z zespołem Houston Rockets, do gry w którym namówili go Chris Paul i James Harden. U walczących o mistrzostwo Rakiet zainkasuje jeszcze 2,4 mln dolarów.

Źródło: twitter.com/carmeloanthony Do Grzmotów nie pasował. Ciekawe, czy sprawdzi się w Rakietach

Marcin Gortat, Dwight Howard

(Los Angeles Clippers, Washington Wizards)

Dla polskich kibiców na pewno bardzo istotną informacją były przenosiny Marcina Gortata z Washington Wizards do Los Angeles Clippers. Nasz jedynak w NBA przez pięć sezonów w stolicy rozegrał 442 mecze. W ubiegłych rozgrywkach popadł jednak w konflikt z największą gwiazdą zespołu Johnem Wallem i było wiadomo, że działacze postanowią go wytransferować. Tym bardziej że sam Polak bez entuzjazmu wypowiadał się o swojej przyszłości w Wizards. Przebąkiwał nawet o zakończeniu kariery.

Najpierw parada ulicami, potem gwiazdy zagrały z Gortatem Agnieszka... czytaj dalej » Niespodziewanie do Gortata uśmiechnęło się szczęście. Został bowiem wymieniony za obrońcę Austina Riversa z Los Angeles Clippers. Zespół ten zabezpieczał się w ten sposób na wypadek odejścia podstawowego centra DeAndre Jordana. Doszło zresztą do tego, gdy środkowy zdecydował się na ofertę Dallas Mavericks.

- Nie spałem całą noc. Udało się trafić do Los Angeles, które jest moim wymarzonym miastem. Jest to nowy start dla mnie. Ta zmiana jest nie tylko fajna, ale też konieczna – cieszył się podekscytowany Gortat na antenie Radio Eska. Dla polskiego zawodnika przenosiny do Los Angeles są idealne też dlatego, że jest związany z aktorką Alicją Bachledą-Curuś, która robi karierę w Hollywood. W nowym klubie Gortat zarobi przez sezon ponad 13 milionów dolarów, co jest trzecim wynikiem w drużynie (za Danilo Galinarim i Tobiasem Harrisem).

Odejście polskiego środkowego nie załamało też kibiców w Waszyngtonie, którzy cieszą się z przyjścia do nich środkowego Dwighta Howarda. Dla byłego kolegi Gortata z Orlando Magic to już kolejna, i być może ostatnia szansa, na udowodnienie swojej klasy i osiągnięcie czegoś w NBA. W ubiegłym sezonie w barwach Charlotte Hornets notował solidne 16,6 pkt i 12,5 zbiórki na mecz, ale podobno niezbyt dogadywał się z kolegami i jego klub nawet nie awansował do play-off. Nic dziwnego, że prezes Michael Jordan nie chciał kontynuować współpracy.

Nowy sezon NBA rusza 16 października.



It's Official!



Welcome to the L.A. Clippers, @MGortat. pic.twitter.com/68IAfVdpiy — LA Clippers (@LAClippers) 27 czerwca 2018