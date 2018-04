Celtowie polegli w szlagierze. Na Wschodzie wyłoniono ósemkę





Sezon zasadniczy NBA wchodzi w decydującą fazę. W Konferencji Wschodniej prawo udziału w play off jako ostatni zagwarantowali sobie koszykarze Milwaukee Bucks. W gronie ośmiu najlepszych drużyn jest m.in. Washington Wizards, w której występuje Marcin Gortat. W środowym spotkaniu liderujących ekip na Wschodzie Toronto Raptors pokonało Boston Celtics 96:78.

Koszykarze Milwaukee Bucks nie grali w środę, ale i tak mogli się cieszyć z sukcesu. Kozły mają bilans gier 42-36, zaś plasujący się na dziewiątej pozycji Detroit Pistons 37-41. W środę zespół Tłoków przegrał u siebie 108:115 z Philadelphia 76ers (48-30) i tym samym ostatecznie stracił już szanse na doścignięcie Bucks.

Rekord Raptors

Gortat nie pomógł. Czarodzieje bez szans W wyjazdowym... czytaj dalej » Filadelfijczycy są na fali - odnieśli 12. zwycięstwo z rzędu. Zrównali się dzięki temu z wicemistrzami NBA Cleveland Cavaliers, zaś lepszy rekord w tym sezonie na Wschodzie mają tylko zespoły Raptors (56-22) i Celtics (53-25).



Najskuteczniejszymi zawodnikami Szóstek z Filadelfii byli w środę JJ Redick 25 pkt, Marco Belinelli 19 i Ben Simmons, który do 16 "oczek" dodał 7 asyst i 6 zbiórek.

W szlagierze NBA Raptors pokonali w środę Celtics 96:78, mimo że pierwszą kwartę przegrali 14:20. Wszystkie kolejne pewnie rozstrzygnęli na swoją korzyść. Najwięcej punktów dla Raptors uzyskał DeMar DeRozan - 16, a dla Celtics Marcus Morris - 21.

Zespół z Kanady odniósł 56. zwycięstwo w sezonie, co oznacza wyrównanie klubowego rekordu.

Świetny pierwszoroczniak

W jedynym środowym meczu zakończonym po dogrywce Los Angeles Lakers wygrali z San Antonio Spurs 122:112. Bohaterem ekipy Jeziorowców był 22-letni Kyle Kuzma, zdobywca 30 punktów, w tym sześciu w dogrywce. Ten świetnie spisujący się pierwszoroczniak ma już w dorobku 1200 pkt, 450 zbiórek i 150 trójek.

Wyniki środowych meczów NBA:



Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 108:115

Orlando Magic – Dallas Mavericks 105:100

Atlanta Hawks – Miami Heat 86:115

Toronto Raptors – Boston Celtics 96:78

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 123:95

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 122:112 (po dogrywce)



EASTERN CONFERENCE



ATLANTIC DIVISION



Z P Proc.

1.x-Toronto 56 22 .718

2.x-Boston 53 25 .679

3.x-Philadelphia 48 30 .615

4. New York 27 51 .346

5. Brooklyn 25 53 .321



CENTRAL DIVISION



1.x-Cleveland 48 30 .615

2.x-Indiana 46 32 .590

3.x-Milwaukee 42 36 .538

4. Detroit 37 41 .474

5. Chicago 27 51 .346



SOUTHEAST DIVISION



1.x-Miami 43 36 .544

2.x-Washington 42 36 .538

3. Charlotte 34 45 .430

4. Orlando 24 54 .308

5. Atlanta 22 57 .278



WESTERN CONFERENCE



NORTHWEST DIVISION



1.x-Portland 48 30 .615

2. Utah 45 33 .577

3. Oklahoma City 45 34 .570

4. Minnesota 44 34 .564

5. Denver 43 35 .551



PACIFIC DIVISION



1.y-Golden State 57 21 .731

2. LA Clippers 42 36 .538

3. LA Lakers 34 44 .436

4. Sacramento 25 54 .316

5. Phoenix 20 59 .253



SOUTHWEST DIVISION



1.z-Houston 63 15 .808

2. San Antonio 45 34 .570

3. New Orleans 44 34 .564

4. Dallas 24 55 .304

5. Memphis 21 57 .269



x - zapewniony udział w play off

y - pierwsze miejsce w dywizji

z - zwycięzca konferencji