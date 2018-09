Mistrz NBA widzi Djokovicia na parkiecie koszykarskim





Foto: PAP/EPA | Video: Edwin Martinez1 CC BY 2.0, The Cosmopolitan of Las Vegas Flickr, Carine06 Djoković ma w dorobku 13 tytułów wielkoszlemowych

Steve Kerr, trener mistrzowskiej ekipy NBA Golden State Warriors, jako kibic tenisa podziwia wielu zawodników, a Serba Novaka Djokovicia widziałby na parkiecie koszykarskim. "Znakomicie pracuje na nogach, mógłby bronić przeciwko każdemu rywalowi, byłby też dobry w kontratakach" - cytuje Kerra oficjalna strona ATP.

33. raz Djokovicia. Goni Federera Serb Novak... czytaj dalej » W przeszłości kibicował na korcie swojemu rodakowi Andy Roddickowi. Teraz podziwia Hiszpana Rafaela Nadala i Szwajcara Rogera Federera.

W erze Michael Jordana

- Trudno nie lubić Rafaela. Jest unikalny, doskonale przygotowany fizycznie. Filozofia Federera, zachowanie równowagi między wszystkim, co robi i ta radość życia to wzór do naśladowania, także przez koszykarzy Warriors. Jako fan jestem wdzięczny, że przyszło mi oglądać mecze w tej erze tenisa. Mamy trzech z sześciu czy siedmiu najlepszych graczy wszech czasów. Poziom jest niesamowicie wysoki - oznajmił Kerr, który jako zawodnik zdobywał mistrzowskie pierścienie z Chicago Bulls w erze Michael Jordana, a następnie z San Antonio Spurs.



Djoković i Nadal dotarli do półfinału tegorocznej edycji US Open. Serb zmierzy się w nim z Japończykiem Keiem Nishikori, a Hiszpan z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro.

Źródło: PAP/EPA Djoković walczy o triumf w Nowym Jorku