W golfa nie tak dobry jak w koszykówkę. Curry ostatni w profesjonalnym turnieju





Video: Wikipedia CC BY SA 2.0, Flickr

Czołowy koszykarz ligi NBA, lider Golden State Warriors Stephen Curry został sklasyfikowany na ostatnim, 154. miejscu w profesjonalnym turnieju golfa Ellie Mae Classic w Hayward. Dwukrotnie wybierany MVP sezonu 30-letni zawodnik miał status amatora.

Curry od dawna nie ukrywa, że jest fanem tej dyscypliny. Rok temu wystąpił w tej samej imprezie cyklu Web.com Tour i wówczas był lepszy od czterech zawodników.

157 uderzeń

Teraz jeden z najlepszych koszykarzy świata znów zagrał w Kalifornii na zaproszenie sponsora i po dwóch rundach miał 157 uderzeń, o 33 więcej od prowadzącego w klasyfikacji Amerykanina Alexa Prugha.



Drużyna Warriors, z Currym w składzie, wywalczyła mistrzostwo NBA w trzech z ostatnich czterech sezonów.



- Jak zawsze była to doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w ekstremalnych warunkach. Pierwsze dołki zagrałem dobrze, ale później wszystko się posypało - przyznał Curry po zakończeniu zawodów.