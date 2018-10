Znów rzucał jak maszyna. Rekord pobity





On jest niemożliwy. Do sporej kolekcji indywidualnych rekordów Stephen Curry dorzucił kolejny. Jego Golden State Warriors ograli na wyjeździe Brooklyn Nets, a on pobił 22-letni rekord NBA.

Mistrzowie wygrali 120:114, a Curry skończył mecz z 35 punktami, z czego 21 to łup zagarnięty rzutami za trzy. To jego siódme spotkanie zakończone co najmniej pięcioma celnymi trójkami. Rekord George'a McClouda z sezonu 1995/1996 został wreszcie wymazany.



Curry ma wybitny początek sezonu. W siedmiu pierwszych meczach zdobywa średnio ponad 33 punkty na spotkanie. Robi wszystko, żeby zgarnąć trzecią nagrodę dla MVP, najbardziej wartościowego gracza sezonu zasadniczego.



Miss the game? Check out all the best highlights right here #JBLxGSWpic.twitter.com/O5q8PDXC2U — Golden State Warriors (@warriors) 29 października 2018





Dali się uśpić

Wojownicy kontrolowali wydarzenia w hali niemal przez całe spotkanie. W pewnym momencie uzbierali nawet 19 punktów przewagi.

Sytuacja wymknęła się im spod kontroli w czwartej kwarcie. Dwie minuty przed końcem gospodarze zbliżyli się do nich na niebezpieczną odległość (108:110), ale wtedy znów przypomniał o sobie Curry, który natychmiast odpowiedział zdobyciem pięciu punktów, swoje trzy dorzucił Kevin Durant i wszystko wróciło do normy.

Źródło: PAP/EPA Swoje dołożył Kevin Durant



Koszykarze GSW wygrali szósty mecz i rządzą na Zachodzie. Najlepsi w lidze są Milwaukee Bucks i Toronto Raptors (bilans 6-0).

Gortat ograł byłych kolegów

W nocy wygrał nowy zespół Marcina Gortata. Los Angeles Clippers pokonali Washington Wizards, byłego pracodawcę Polaka, 136:104.

Gortat wyszedł w pierwszej piątce, ale jego występ był przeciętny. Skończył z czterema punktami i ośmioma zbiórkami. Sporo krócej, ale efektywniej grał jego zmiennik Boban Marjanović (13 punktów, dziewięć zbiórek w 11 minut, Gortat grał 19).



Clippers z bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek zajmują piąte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.



Wyniki niedzielnych meczów:

Brooklyn Nets - Golden State Warriors 114:120

Dallas Mavericks - Utah Jazz 104:113

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 117:110

Los Angeles Clippers - Washington Wizards 136:104