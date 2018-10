"LeBron o włos lepszy od Jordana"





»

Jordan wygrał walkę o swoją markę. "Nic nie jest ważniejsze" Video: TVN24 BiS Jordan wygrał walkę o swoją markę. "Nic nie jest ważniejsze" 09.12 | Legenda koszykarskiej ligi NBA Michael Jordan po ponad czterech latach batalii prawnej wygrał sprawę przeciw chińskiemu producentowi ubrań i butów sportowych za bezprawne wykorzystanie swojego wizerunku. Wyrok wydał Najwyższy Sąd Ludowy w Pekinie. - Chińscy konsumenci zasługują na to, by wiedzieć, że Qiaodan Sport i jej produkty nie mają ze mną żadnego związku. Nic nie jest ważniejsze niż ochrona praw jednostki do nazwiska. Decyzja sądu udowodniła znaczenie tej zasady - powiedział sześciokrotny mistrz NBA z Chicago Bulls zobacz więcej wideo »

LeBron James to trzykrotny mistrz NBA Video: Keith Allison / Wikipedia (CC BY-SA 2.0) LeBron James to trzykrotny mistrz NBA 31.10 | Swoich słów nie rzuca na wiatr. Obiecał tytuł mistrzowski dla Cleveland i tak się stało, teraz LeBron James idzie krok dalej i pewne użyte przez siebie sformułowania zamierza zastrzec. zobacz więcej wideo »

Video: TVN24 BiS Kto lepszy - LeBron James czy Michael Jordan?

Któremu z wielkich należy się miano tego większego - Michaelowi Jordanowi czy LeBronowi Jamesowi? Akademicki spór w tym temacie prowadzony jest od dawna, ostatnio głos w sprawie zabrał wieloletni trener NBA, Stan Van Gundy. - O włos lepszy jest Lebron - oświadczył.

59-letni Van Gandy na początku maja stracił pracę w Detroit Pistons. Dołączył niedawno do świata mediów, zostając ekspertem ESPN-u.



Jordanowi pamięta porażki i upokorzenia. Był asystentem trenera w Miami Heat, kiedy Chicago Bulls bili ich, jak chcieli.

Źródło: wikipedia.org (Public Domain) Michael Jordan sześć razy triumfował w NBA

"Jest lepszy o tyle"

- Oczywiście są szalenie blisko siebie, to przywódcy, dominatorzy, znakomici strzelcy. Jedyne, co działa na korzyść LeBrona, to podania. Jego asysty angażuje w akcję wszystkich z drużyny. Dzięki temu jest lepszy od Jordana. O tyle - obrazowo, kciukiem i placem, pokazał przewagę Jamesa w programie "Get Up".



Ciekawe, że Van Gundy nie daje Jordanowi nawet drugiego miejsca w dziejach NBA. Wyżej postawił jeszcze Oscara "The Big O" Robertsona, znakomitość z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku.

Źródło: Flickr (CC BY-SA 2.0) / Keith Allison LeBron James ma trzy mistrzowskie pierścienie

Kilka miesięcy wcześniej w tym samym programie w tej samej sprawie wypowiedział się także Isiah Thomas, dwukrotny mistrz NBA z Detroit Pistons (1989, 1990). - LeBron James jest o wiele lepszym koszykarzem niż Michael Jordan - oznajmił bez ogródek.



Jego ocena dziwić nie może, za MJ-em nie przepada. Z wzajemnością. To Bulls przerwali rządy "Bad Boys" z Detroit. To Jordan i - jak się później okazało jego kumpel z drużyny Scottie Pippen - zapowiedzieli w 1992 roku przed igrzyskami w Barcelonie, że jadą tam albo oni, albo gwiazda Pistons.



I Thomasa w składzie złotego Dream Teamu - którym zachwycano się jak świat długi i szeroki - zabrakło.







Sonda zamknij Michael Jordan czy LeBron James? Kto lepszy? Michael Jordan LeBron James Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Michael Jordan czy LeBron James? Kto lepszy? Wyniki głosowania 87% Michael Jordan 87% 13% LeBron James 13% Oddanych głosów: 108 zobacz wyniki