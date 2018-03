LeBron James pobił ligowy rekord należący do Michaela Jordana

LeBron James zdobył 27 punktów dla Cleveland Cavaliers w wygranym na własnym parkiecie 107:102 meczu NBA z New Orleans Pelicans. 33-letni koszykarz w 867. spotkaniu z rzędu zdobył co najmniej 10 punktów i tym samym pobił ligowy rekord należący do Michaela Jordana.