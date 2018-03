Słaby Gortat, klęska Czarodziejów. "To niedopuszczalne"





Marcin Gortat zdobył trzy punkty, a jego Washington Wizards przegrali na wyjeździe z Miami Heat aż 102:129. Stołeczni koszykarze w obecnym sezonie NBA mają 38 zwycięstw i 29 porażek. W Konferencji Wschodniej zajmują piąte miejsce.

Gortat na parkiecie przebywał 17 minut i trafił jeden z sześciu rzutów z gry oraz jeden z dwóch wolnych. Dorobek polskiego środkowego uzupełniają trzy zbiórki i asysta.



Gwiazda NBA z Oscarem. "To jest szaleństwo" "Dear Basketball"... czytaj dalej » Miał także dwie straty i popełnił jeden faul.

Rozczarowany sobą oraz zawodnikami

Wizards zaprezentowali się bardzo słabo. Nawet przez moment nie prowadzili, a w pewnym momencie ich strata wynosiła aż 38 punktów. Pewnym usprawiedliwieniem może być to, że był to trzeci mecz Czarodziejów w ostatnich pięciu dniach.



- Jestem rozczarowany sobą oraz zawodnikami. Chyba nikt na świecie nie zdołałby wygrać meczu, prezentując się tak słabo, jak my. To, co pokazaliśmy, było niedopuszczalne - podkreślił trener Wizards Scott Brooks.



Ośmiu zawodników Heat uzyskało co najmniej dziesięć punktów, najwięcej - 20 - James Johnson. Wśród pokonanych najskuteczniejszy był Jodie Meeks - 23 pkt.



Kolejny mecz zespół Gortata rozegra we wtorek, we własnej hali z Minnesota Timberwolves (38-29).

