Nadchodzi "Wielki Szekspir". Shaq w świecie poezji





Foto: Flickr.com/Keith Allison-SA | Video: Policja Gainesville/tvn24 Shaq to barwna postać

Był już "Wielkim Barysznikowem" i "Wielkim Sokratesem", był nawet "Wielkim Kaktusem". Nadeszła pora na "Wielkiego Szekspira". Panie, panowie - Shaquille O'Neal wkracza do świata poezji.

Znalazł się większy od Zlatana. "XL vs XXXL" Zlatan... czytaj dalej » Imiona Shaq - była gwiazda NBA, oczywiście wielka - nadaje sobie sam, zależy, czy ochotę ma akurat na taniec, czy bitwę z myślami. Ale poezja? Szekspir? - Interesowałem się nią zawsze, przez całe życie rymuję - wyznał, tłumacząc swoją obecność w jednym z odcinków telewizyjnego programu "Poezja w Ameryce".

"Też byłem kujonem"

Dramatycznie wyrecytował tam wiersz "Fast Break" pióra Edwarda Hirscha. A jest tam mowa o rzucie, który całuje obręcz, zawisa na niej nieporadnie i nie spada.



Potem dyskutował z Elisą New, panią profesor anglistyki z Uniwersytetu Harvarda. Wspólnie przeanalizowali, co autor chciał powiedzieć światu.



- Czytałem za szybko i pomyślałem, że opowiada o koszykówce. I tyle. A to nie tak. Te słowa dotyczą przyjaźni, troski o drugiego człowieka, emocji. Byłem zdumiony, kiedy zdałem sobie z tego sprawę - wyznał Shaq.



‘Poetry in America’ Trailer: Shaq and Joe Biden Bring Us Together Through Verse https://t.co/WTTTRBvBP4pic.twitter.com/qv2QADu9Wm — IndieWire (@IndieWire) 6 marca 2018





Wspomniał też swoje uniwersyteckie lata. Oblał test z angielskiego, zamiast wymaganych 70 procent osiągnął 69. A to oznaczało, że wyrzucą go z akademickiej drużyny.



Nauczyciel zgodził się na poprawkę, zasugerował korepetycje. Shaq poprosił o pomoc kumpla, McDougal się nazywał, dziwakiem był i kujonem. - Uratował mnie, test zaliczyłem na 80 procent. Teraz mówię dzieciakom, że ja też byłem kujonem - stwierdził O'Neal.



W czasach gry w Phoenix Suns Shaq nazywał siebie "Wielkim Kaktusem"