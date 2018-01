Szalona noc brodacza. Takiego jeszcze nie było





Foto: Keith Allison CC BY-SA 2.0 | Video: Keith Allison CC BY-SA 2.0, Jose Garcia Flickr (CC BY-SA 2.0) Derral Chen CC BY-SA 2.0 Harden trafiał i trafiał

Grał jak maszyna, nie dało się go zatrzymać, na koniec przeszedł do historii. James Harden jako pierwszy człowiek z NBA wykręcił tak niesamowite liczby.

Mecz z Orlando Magic lider Rakiet skończył z 60 punktami, 11 asystami i 10 zbiórkami, a Houston wygrało 114:107. Takiego triple-double, z tak potężną zdobyczą punktową, jeszcze w tej lidze nie widziano.



- Dałem z siebie wszystko. Rzucałem, zbierałem, asystowałem. Naprawdę nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił? - nie dowierzał bohater wieczoru.





James Harden couldn\\\\\\\\\\\\'t be touched tonight. pic.twitter.com/0LCavg24cn — SportsCenter (@SportsCenter) 31 stycznia 2018

Szkoda go sadzać

Harden grał niemal cały mecz, bo w Houston panuje plaga kontuzji. Trener Mike D'Antoni nie mógł liczyć na Chrisa Paula i Trevora Arizę, w dodatku w drugiej kwarcie stracił Erica Gordona. Zresztą nawet gdyby oni byli w pełni sił, to żal by było sadzać na ławkę tak dysponowanego brodacza. Trafiał ze świetną skutecznością z gry - niemal 65-procentową, miał pięć celnych rzutów za trzy punkty.



Gdy na dwie minuty przed końcem, był remis 107:107, to Harden był tym, który dał kolegom sygnał do ataku. Rozgrywający z Teksasu zdobył sześć z siedmiu kolejnych punktów dla swojego zespołu, walnie przyczyniając się do 36. zwycięstwa w sezonie.

Houston jest na drugim miejscu na Wschodzie, lepsi są tylko mistrzowie - Golden State Warriors.

Wtorkowe mecze NBA:

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 102:96

New York Knicks - Brooklyn Nets 111:95

Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 109:104

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 125:114

Houston Rockets - Orlando Magic 114:107

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 103:114