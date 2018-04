Przeciętny Gortat. Zwycięstwo po serii porażek





Foto: PAP/EPA | Video: tvn24 Marcin Gortat aktywny jest także poza parkietami NBA

Marcin Gortat zdobył cztery punkty, a jego drużyna Washington Wizards wygrała we własnej hali z Boston Celtics 113:101. Stołeczni koszykarze mają 43 zwycięstwa i 38 porażek, w Konferencji Wschodniej NBA zajmują ósme miejsce.

Znalazł się większy od Zlatana. "XL vs XXXL" Zlatan... czytaj dalej » Gortat na parkiecie przebywał 21 minut i trafił dwa z sześciu rzutów z gry. Miał także pięć zbiórek i jeden przechwyt. Popełnił jeden faul.

Wall wraca do formy

W pierwszej połowie utrzymywała się niewielka przewaga Celtics. Wizards kontrolę nad meczem zaczęli przejmować w trzeciej kwarcie. Na początku czwartej wygrywali 79:72, a goście już im nie zagrozili. To pierwsze zwycięstwo Czarodziejów po serii czterech porażek.



Miejscowych do triumfu poprowadził wracający do formy po kontuzji kolana John Wall - zdobył 29 punktów i miał 12 asyst.



- John jest jednym z najlepiej podających zawodników w lidze - komplementował swojego zawodnika trener Scott Brooks.



Wśród pokonanych wyróżnił się Jaylen Brown - 27 pkt. Aż 21 z nich zdobył w pierwszej kwarcie.



Drużyna Gortata już wcześniej zapewniła sobie udział w fazie play off. Ostatni mecz sezonu zasadniczego rozegra w środę na wyjeździe z Orlando Magic (24-55).