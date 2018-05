Ponitka wśród gwiazd najmocniejszej europejskiej ligi





Foto: Andrzej Romański / PLK.pl Mateusz Ponitka jest jednym z liderów reprezentacji Polski

Mateusz Ponitka z Iberostaru Teneryfa znalazł się w drugiej piątce hiszpańskiej ligi koszykarzy sezonu zasadniczego. To istotne wyróżnienie reprezentanta Polski, bo liga hiszpańska uznawana jest najmocniejszą w Europie.

Wyboru dokonały władze ligi przy udziale dziennikarzy, zawodników i trenerów na kolejkę przed zakończeniem sezonu zasadniczego.



Ponitka uzyskuje średnio 14,3 punktów i 5,8 zbiórek w meczu, a jego zespół z bilansem 18 zwycięstw i 15 porażek zajmuje ósmą lokatę, ostatnią premiowaną udziałem w play off. W indywidualnym rankingu efektywności ligi ACB zajmuje piąte miejsce (18,9), jest szósty wśród strzelców i dziesiąty w klasyfikacji zbierających.

Jak weteran

Gwiazda NBA nagrodzona "telewizyjnym Oscarem" Kobe Bryant z... czytaj dalej » - To był jego debiutancki sezon w Liga Endesa, ale wbrew temu, czego można się było spodziewać, wydawał się weteranem. Młodość Mateusza Ponitki była w jego przypadku tylko dodatkową motywacją do pokazania ogromnej jakości, za jaką jest ceniony. Jego wszechstronna gra, w której wyróżnia się niesamowitymi możliwościami rzutowymi i inteligencją w walce o zbiórki, czyni go graczem kompletnym, który w każdym momencie wie, jak wykorzystać niezbędną energię. Skrzydłowy Iberostaru zasłużył sobie na miejsce wśród najlepszych" - napisano na stronie ligi.



Obok Polaka w drugiej piątce znaleźli się: Argentyńczyk Facundo Campazzo (Real Madryt), Francuz Thomas Heurtel (FC Barcelona Lassa), Czarnogórzec Bojan Dubljevic (Valencia Basket Club) i Chorwat Ante Tomić (FC Barcelona Lassa).



Natomiast pierwszą tworzą: Słoweniec Luka Doncić (Real), Amerykanie Gary Neal (Tecnyconta Saragossa) i Sylven Landesberg (Movistar Estudiantes Madryt), Gruzin Tornike Szengelia (Kirolbet Baskonia Vitoria) oraz Holender Henk Norel (Delteco GBC San Sebastian).