Nie tylko skuteczność zawiodła Polaków. "Przestaliśmy grać w obronie"





Polscy koszykarze nie sprostali Węgrom

Bez obrony i celnych rzutów spod kosza meczu się nie wygra - do takiego wniosku doszli polscy koszykarze po porażce z Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata. - Nie byliśmy efektywni i to kosztowało nas - komentowali.

Starcie w Szombathely Polacy rozpoczęli dobrze, ale w drugiej jego połowie pozwolili Węgrom przejąć inicjatywę. Sami jednak mieli problemy ze zdobywaniem punktów.

- Zaczęliśmy dobrze mecz, ale wiedzieliśmy, że to będzie bardzo fizyczne starcie. Z minuty na minutę Węgrzy stawali się coraz pewniejsi siebie. My z kolei nie trafiliśmy wielu łatwych rzutów. Zagraliśmy dobrze w defensywie, z tej strony byliśmy świetnie przygotowani. Niestety w ofensywie nie reagowaliśmy tak jak powinniśmy. Nie byliśmy efektywni i to kosztowało nas mecz - powiedział

Mateusz Ponitka.

Trafili tylko 14 rzutów

W czwartej kwarcie nie odzyskali skuteczności, ale po rzutach wolnych Przemysława Zamojskiego Polska przegrywała tylko 55:61. Pudła spod samego kosza środkowych (Jakub Wojciechowski trafił jeden z siedmiu rzutów z gry w całym spotkaniu), a nawet w kontratakach zaprzepaściły szanse na odwrócenie losów spotkania. Przegrali 57:64. To druga porażka naszego zespołu w grupie C.

W sumie Polacy mieli zaledwie 38-procentową skuteczność rzutów za dwa punkty (14 z 37) i trafili tylko trzy razy zza linii 6,75 m, co Węgrzy uczynili ośmiokrotnie. Wygrana walka pod tablicami 38:30 nie miała żadnego przełożenia na ofensywne poczynania biało-czerwonych.

- To było twardo wywalczone zwycięstwo Węgrów. Byliśmy przygotowani, wiedzieliśmy czego się spodziewać. Jestem zadowolony z naszej defensywy, ale nie trafiliśmy jednak wielu rzutów spod kosza. Jeśli chce się wygrywać takie mecze, to trzeba trafiać tego typu rzuty - przyznał po meczu selekcjoner Polaków Mike Taylor.

Nie zaskoczyli ich

Wtórował mu kapitan Biało-Czerwonych Łukasz Koszarek. - Mieliśmy duże problemy ze zdobywaniem punktów. Ciężko wygrać, jak się nie trafia do kosza. Musimy grać mocniej fizycznie. Oni naprawdę nieźle walczyli. Mieliśmy problem z trafianiem pod naciskiem rywali. Węgrzy nas nie zaskoczyli. W trzeciej kwarcie przestaliśmy jednak grać w obronie, a przeciwnicy trafili parę razy za trzy punkty i wynik się dla nich otworzył - zakończył.

Źródło: EPA/Gyorgy Varga Polacy nie nadążali za Węgrami

Kolejne okienko na mecze FIBA to przełom czerwca i lipca. Polska zagra najpierw na własnym parkiecie z Litwą (28 czerwca) i na koniec pierwszej fazy eliminacji z Kosowem na wyjeździe (1 lipca).

Węgry - Polska 64:57 (12:14, 20:18, 24:12, 8:13)



Węgry: Zoltan Perl 16, Darrin Govens 15, David Vojvoda 11, Janos Ellingsfeld 7, Rosco Allen 5, Csaba Ferencz 3, Benedek Varadi 3, Akos Keller 2, Norbert Toth 2, Balint Horti 0, Szilard Benke 0;

Polska: Mateusz Ponitka 20, Karol Gruszecki 11, Przemysław Karnowski 6, Jakub Wojciechowski 6, Łukasz Koszarek 5, Tomasz Gielo 4, Przemysław Zamojski 2, Aaron Cel 2, Michał Sokołowski 1, Kamil Łączyński 0, Adam Hrycaniuk 0, Marcel Ponitka 0.