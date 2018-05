Użyli paralizatora po tym, jak źle zaparkował. Policja przeprosiła czarnoskórego koszykarza





Alfonso Morales z policji w Milwaukee oficjalnie przeprosił gracza tamtejszych Bucks - Sterlinga Browna. W styczniu koszykarz został aresztowany po brutalnej interwencji funkcjonariuszy.

Kilka miesięcy po zdarzeniu policja opublikowała film z interwencji. Materiał pochodzi z kamery przymocowanej do klatki piersiowej jednego z funkcjonariuszy.

Spacyfikowany paralizatorem

26 stycznia, około 2.00 w nocy, czarnoskóry sportowiec wyszedł z apteki i zmierzał w kierunku swojego auta na parkingu Walgreens w Milwaukee. Tam czekało na niego dwóch policjantów, którzy zdecydowali się na interwencję, bo samochód Browna zajmował dwa miejsca postojowe.

Policjanci prosili koszykarza o prawo jazdy. Zaczęli być agresywni. Zszokowany Brown próbował tłumaczyć, że nic złego nie zrobił. Mimo to, wezwano posiłki. Koszykarz przy użyciu paralizatora został powalony na ziemię.



MPD releases Statement from Chief Morales and video of Sterling Brown Arrest https://t.co/OzYAJXjtrw — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) 23 maja 2018





Pierwszoroczniaka w NBA aresztowano, ale szybko wypuszczono, nie stawiając mu żadnych zarzutów. Kilka dni później, gdy wybiegł na parkiet w ligowym meczu, na jego twarzy wciąż widoczne były pamiątki z tamtej nocy.

Źródło: PAP/EPA/MILWAUKEE POLICE DEPARTMENT Sterling Brown podczas interwencji Policji

Jest im przykro

- Departament policji przeprowadził dochodzenie w sprawie tamtych wydarzeń. Ustaliliśmy, że funkcjonariusze działali nieprawidłowo i wyciągnęliśmy wobec nich konsekwencje - powiedział podczas środowego wystąpienia Morales.

- Jest mi przykro, że incydent na parkingu eskalował do takiego poziomu, przepraszamy - dodał i wyszedł. Dziennikarze zgromadzeni na konferencji nie mieli okazji do zadawania pytań.

Twierdza Celtów ma się dobrze. LeBron dalej od finału Boston Celtics... czytaj dalej » Specjalne oświadczenie w sprawie wydał też sam Sterling. "Jak zwykły bilet parkingowy może zamienić się w brutalną próbę zastraszenia, a później użycia siły i bezprawnego aresztowania z użyciem paralizatora i kajdanek. To doświadczenie zmusiło mnie do ujawnienia i opowiedzenia tej historii, by pomóc uniknąć bezprawia w przyszłości" - napisał Brown.

Brutalna policja

Przemoc policji na tle rasowym w Milwaukee nie jest niczym nowym. W minionym roku miasto musiało wypłacić 2,3 mln dolarów za przegraną sprawę śmiertelnego postrzelenia Dontre Hamiltona. Ten chory psychicznie Afroamerykanin został ściągnięty z parkowej ławki i zabity po szamotaninie.

Już w maju tego roku na jaw wyszła sprawa innego brutalnego aresztowania czarnoskórego mężczyzny. Ze zdarzenia pojawiło się nagranie, na którym widać czterech policjantów brutalnie kopiących podejrzanego.