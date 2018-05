W finale Zachodu remis. Rakiety w końcu odpaliły





Foto: Flickr (CC BY 2.0) Harden punktował dla Rakiet

Koszykarze Houston Rockets pokonali we własnej hali Golden State Warriors i po dwóch spotkaniach finałowych gier w Konferencji Zachodniej remisują z obrońcami tytułu 1-1.

To był drugi mecz finału rozegrany w Teksasie. W pierwszym gospodarze polegli, zawalając dwie ostatnie kwarty. Do rywalizacji wrócili w efektownym stylu. W środę rządzili od początku do końca, zwyciężając pewnie - 127:105.

Kosmiczne liczby LeBrona. Boston i tak się nie dał Boston Celtics... czytaj dalej » Mistrzom NBA nie pomógł nawet kolejny udany występ Kevina Duranta. 29-letni środkowy poprzednio zapisał na koncie 37 punktów. Tym razem uzbierał nawet jeden więcej, ale nie miał wsparcia w kolegach. Duet "Splash Brothers", czyli Stephen Curry i Klay Thompson, uzyskali ich łącznie 24 (wcześniej 46). Obaj trafili tylko trzy z dwunastu rzutów za trzy.

Rakiety przez większość spotkania utrzymywały dwucyfrową przewagę. Ich dominacja sfrustrowała pod koniec spotkania bezradnego Duranta, który został ukarany przewinieniem technicznym za uderzenie w plecy Jamesa Hardena.

To właśnie rozgrywający był razem z Erikiem Gordonem najskuteczniejszym graczem gospodarzy. Obaj zapisali na koncie po 27 punktów.

"Możemy ograć każdego"

- Grając w ten sposób możemy pokonać każdego. W dowolnym miejscu i czasie - powiedział po meczu trener Rakiet - Mike D’Antoni. Opiekun gości Steve Kerr przyznał, że jego zawodnikom zabrakło charakteru. - Oni byli zdesperowani, my nie. Zasłużyliśmy sobie na taką porażkę - stwierdził.

Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Na dwa kolejne spotkania przenosi się do Oakland.

FINAŁOWE RYWALIZACJE W NBA:

Konferencja Zachodnia:

Houston Rockets - Golden State Warriors 127:105

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw 1-1)

Konferencja Wschodnia:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw 2-0 dla Celtics)