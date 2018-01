Pippen: nie miałem nawet numeru telefonu Jordana





Foto: Michael Conroy/ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK | Video: Michael Conroy/ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK, Steve Lipofsky CC BY-SA 3.0, Jason H. Smith CC BY 2.0, Shutterstock Jordan i Pippen wspólnie wywalczyli sześć mistrzowskich pierścieni

Scottie Pippen wyjaśnił właśnie, jak to w NBA bywa z przyjaźniami. Z Michaelem Jordanem stworzyli na parkiecie duet marzeń, poza nim długo nie zamienili choćby słowa.

Gortat gra z Orkiestrą. Zebrał podpisy wszystkich zawodników Za nami 7. Polska... czytaj dalej » 53-letniego dziś Pippena poproszono o skomentowanie opowieści grającego w Toronto Raptors DeMara Derozana. Ten zdradził, że Kyle Lowry został jego kumplem, choć początki znajomości nic a nic tego nie zapowiadały.



- To absolutnie normalne, ze mną i z Michaelem było tak samo - stwierdził były koszykarz Chicago Bulls.

"Płacono mi za granie, nie za gadanie"

Do Byków dołączył w roku 1987, Jordan rozgrywał tam już czwarty sezon. - Przez dwa lata nigdy nie spotykaliśmy się poza pracą. Żadnych wypadów. Nic. Nie miałem nawet jego numeru telefonu. Ja byłem debiutantem, on już megagwiazdą z innej planety - wyznał Pippen.



Panowie wspólnie sięgnęli potem po sześć mistrzowskich pierścieni i trafili do historii sportu. Kiedy Jordan przyjmowany był do Galerii Sław, nie zapomniał o koledze, a może i przyjacielu. Powiedział, że zawsze - na każdym zdjęciu z boiska - widać obok niego Scottiego. Podziękował.

Źródło: wikipedia.org Gdyby nie Scottie Pippen, Michael Jordan miałby trudniejszą drogę do mistrzostw NBA



W roku 2015 Dennis Rodman - który Bykiem został w sezonie 1995/96 i zdobył z ekipą z Chicago trzy tytuły - wyjawił, że Jordana i Pippena nawet nie starał się zagadywać.



- Nie czułem takiej potrzeby, nie sądziłem, że to ważne – tłumaczył. Ważne było tylko to, by przyjechać do hali, wyjść na boisko i pomóc zespołowi. - Płacono mi za granie, nie za gadanie - wyjaśnił Rodman.