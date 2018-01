Hojny koszykarz. Przekazał swojej uczelni milion dolarów





Foto: Keith Allison CC BY-SA 2.0 | Video: Keith Allison CC BY-SA 2.0, Jose Garcia Kyle Lowry z Raptors przekazał swojej byłej uczelni milion dolarów

Koszykarz Toronto Raptors Kyle Lowry przekazał uczelni Villanova, której jest absolwentem, milion dolarów. Pieniądze władze uniwersytetu przeznaczą na modernizację hali sportowej zwanej The Pavillion.

Pippen: nie miałem nawet numeru telefonu Jordana Scottie Pippen... czytaj dalej » - Gdybym nie był w niej codziennie, gdybym nie korzystał z licznych udogodnień, to sytuacja byłaby inna. Ale to miejsce nazywałem domem, spędzałem w niej całe lato, więc decyzja o donacji była łatwa. Jestem w stanie oddać temu wielkiemu uniwersytetowi to, co udało mi się osiągnąć dzięki temu miejscu - grałem trzy razy w All Star Game, mam żonę i rodzinę - opowiadał 31-letni Lowry, który spędził w zespole uniwersyteckim Wildcats Villanova dwa sezony, zanim przeniósł się do NBA.

Cztery punkty Gortata

Modernizacja hali sportowej ma kosztować 60 mln dol. Po odnowieniu obiektu szatnia otrzyma nazwisko koszykarza Raptors.



Lowry został wybrany w drafcie 2006 przez Memphis Grizzlies, potem trafił do Houston Rockets, a od 2012 występuje w ekipie z Toronto. W tym sezonie jest trzecim najlepiej zarabiającym graczem ligi - na jego konto trafi 30,8 mln dol. Zdobywa średnio 16,2 pkt i ma 7 asyst (dziewiąty w tej klasyfikacji w lidze NBA).



Raptors zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej, za Boston Celtics. W poniedziałek ulegli na wyjeździe Philadelphii 76ers 111:117. Lowry - wracający po drobnym urazie kości ogonowej - i zawodnik 76ers Ben Simmons zostali wyrzuceni z boiska za kłótnię.



Porażkę zanotowali także Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie - 95:104 z Milwaukee Bucks we własnej hali. Polak zdobył cztery punkty, zanotował siedem zbiórek i jeden blok. Czarodzieje popełnili aż 23 straty.

Źródło: CC BY-SA 2.0, Jose Garcia Lowry przekazał pieniądze na modernizację hali sportowej



Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 102:99

Brooklyn Nets - New York Knicks 104:119

Chicago Bulls – Miami Heat 119:111

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 108:118

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 107:118

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 113:102

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 123:114

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 95:88

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 117:111

Utah Jazz – Indiana Pacers 94:109

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 95:104