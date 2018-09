Wydaje autobiografię, kariery jeszcze nie kończy





Foto: Jim Larrison / Wiki (CC BY-SA 3.0) | Video: Christopher Johnson - Flickr CC BY-SA 2.0, Bryn CC BY 3.0, Jim Larrison Pau Gasol nie kończy kariery

Hiszpański koszykarz Pau Gasol, dwukrotny mistrz NBA z Los Angeles Lakers (2009 i 2010) wydał autobiografię. 38-latek nie zapowiada w niej sportowej emerytury. Zamierza walczyć o igrzyska w Tokio w 2020 roku.

Mistrz NBA widzi Djokovicia na parkiecie koszykarskim Steve Kerr,... czytaj dalej » Autobiografia "Bajo El Aro" ("Poniżej obręczy") to jego trzecia książka opisująca karierę, po wydanej w 2006 roku "The Game of my life" ("Mecz mojego życia") i "Life" z 2013.



Mierzący 213 cm wzrostu zawodnik San Antonio Spurs nie ukrywa, że jego marzeniem jest udział w igrzyskach w Tokio, a wcześniej w MŚ 2019.

Medal za medalem

"Kocham grać w reprezentacji. Jeśli będę w formie, moim marzeniem i życzeniem jest występ w mistrzostwach świata. Chciałbym też pomóc w zakwalifikowaniu się do turnieju w Tokio" - wyznał Gasol dziennikarzowi hiszpańskiej gazety "El Dia".



Z drużyną narodową sięgnął po dwa srebra olimpijskie (2008, 2012) i brąz (2016). Był także mistrzem świata (2006) oraz trzykrotnie mistrzem Europy (2009, 2011, 2015).

Źródło: Christopher Johnson - Flickr CC BY-SA 2.0 Pau (po prawej) z bratem Markiem, też znakomitym koszykarzem