Drużyna Gortata nie dała szans faworytom. Popis Duranta w Nowym Jorku

Durant rozgrywa trzeci sezon w Oakland

Marcin Gortat zaliczył drugi mecz z rzędu bez zdobyczy punktowej. Na jego szczęście, Los Angeles Clippers wygrali na wyjeździe z jednym z faworytów rozgrywek Houston Rockets 133:113. Bohaterem nocy był koszykarz Golden State Warriors Kevin Durant.

To był piąty mecz 34-letniego łodzianina w barwach Clippers. Średnio zdobywał w nich zaledwie 3,6 pkt, co dobitnie pokazuje, że jego rola w nowym zespole jest marginalna. Trener Doc Rivers preferuje bowiem grę bez typowego środkowego. Zmiennik Gortata Serb Boban Marjanović w ostatnich trzech meczach grał łącznie tylko 10 minut.



To trend widoczny w całej lidze już od kilku sezonów. Do gry niskim składem drużyny skłaniają sukcesy Golden State Warriors, którzy w czterech ostatnich latach trzykrotnie zdobyli mistrzostwo. Gortat na zero. Pelikany mocniejsze Wyprawa do Nowego... czytaj dalej »

Rakiety w kryzysie

W piątek Gortat wyszedł na parkiet w podstawowej piątce, a łącznie przebywał na nim 16 minut. Spudłował jeden rzut z gry. Miał sześć zbiórek, jedną asystę, trzy straty i popełnił dwa faule. Gości do zwycięstwa poprowadził rezerwowy Montrezl Harrell. Zdobywając 30 punktów ustanowił rekord kariery.



Rockets musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Jamesa Hardena. Pod jego nieobecność najlepszy był Carmelo Anthony - 24 punkty. Teksańczycy postrzegani są jako jeden z faworytów rozgrywek, ale na razie zdołali wygrać tylko jedno spotkanie.

- Musimy się poprawić w każdym aspekcie gry. Na szczęście to dopiero początek sezonu - powiedział rozgrywający Chris Paul.



Clippers z bilansem trzech zwycięstw i dwóch porażek zajmują piąte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Następny mecz rozegrają w niedzielę, kiedy podejmą poprzedni klub Gortata - Washington Wizards (1-4).

Popis "KD"

Najlepszy indywidualnie występ minionej nocy zanotował Durant. 41 punktów, dziewięć zbiórek i pięć asyst gracza Golden State Warriors wydatnie przyczyniły się do zwycięstwa z New York Knicks 128:100. Ekipa z Madison Square Garden była w stanie rywalizować z Wojownikami przez trzy kwarty. Ostatnią jednak goście wygrali aż 47:16.

Na Zachodzie jedyną niepokonaną jest drużyna New Orleans Pelicans (4-0). Minionej nocy wygrała u siebie z Brooklyn Nets 117:115. Jrue Holiday zdobył dla zwycięzców 26 pkt, a Anthony Davis dołożył 18 pkt, 14 zbiórek i pięć bloków.



W Konferencji Wschodniej są trzy ekipy z kompletem zwycięstw: Toronto Raptors (6-0), Milwaukee Bucks (5-0) i odpoczywający w piątek Detroit Pistons (4-0).