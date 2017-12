0,6 sekundy do końca i wsad na wagę zwycięstwa





Niesamowitych emocji dostarczyli swoim kibicom koszykarze Phoenix Suns. Wszystko wskazywało, że do wyłonienia zwycięzcy w meczu przeciwko Memphis Grizzlies będzie potrzebna dogrywka, aż nagle 0,6 sekundy przed ostatnią syreną Tyson Chandler popisał się znakomitym wsadem na wagę zwycięstwa.

Gdy Słońca prowadziły w końcówce 91:82, wydawało się, że jest już po emocjach. Jednak koszykarze z Memphis nie dali za wygraną. Do wyrównania (po 97) doprowadził Jarrell Martin. Gospodarze mieli ledwie 0,6 sekundy na rozegranie z autu ostatniej akcji, więc wszyscy spodziewali się już dogrywki.

Zwycięski alley-oop

I wtedy zdarzył się cud. Dragan Bender postanowił zagrać piłkę prosto pod tablicę, do Chandlera, a ten wyskoczył nad broniącym Brandanem Wrightem i efektownie wpakował ją do kosza. Całe Phoenix eksplodowało z radości. Drużyna z Arizony wygrała 99:97.





Dragan Bender game-winning inbounds assist to Tyson Chandler at the buzzer. give them both a statue. pic.twitter.com/SlO991Mtpg — Dan Favale (@danfavale) December 27, 2017



- Moim zadaniem było tylko wepchnąć ją do kosza. Mogła uderzyć w tylną obręcz, ale dosięgnąłem jej nad cylindrem - powiedział bohater spotkania.



To 20. porażka Grizzlies w 24 ostatnich meczach. Najwięcej punktów dla Suns - 32 - zdobył wracający po kontuzji Devin Booker, a dla pokonanych Tyreke Evans - 25. Dla trenera Jaya Triano była to jubileuszowa 100. wygrana w NBA.

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Detroit Pistons - Indiana Pacers 107:83

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 98:93

Miami Heat - Orlando Magic 107:89

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 106:115

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 109:97

Denver Nuggets - Utah Jazz 107:83

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 99:97

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 122:95