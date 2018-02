Wsad Gortata nad "Królem Jamesem". Kawalerzyści pokonani





Washington Wizards z Marcinem Gortatem pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 110:103. Lider Kawalerzystów LeBron James robił, co mógł, zdobył 32 punkty, ale kluczowa okazała się zespołowa gra stołecznej ekipy.

Koszykarze wrócili do ligowej rywalizacji po przerwie na Mecz Gwiazd. I kilka dni odpoczynku najwyraźniej wybiło z rytmu trzeci zespół Konferencji Wschodniej, który wcześniej wygrał cztery spotkania z rzędu. Latał jak "Air Canada", rekord w konkursie trójek Druga noc... czytaj dalej »

Tym razem na parkiecie błyszczał tylko lider - LeBron James. Wybrany w niedzielę po raz trzeci najlepszym zawodnikiem (MVP) All Star Game koszykarz uzyskał 32 punkty, miał dziewięć zbiórek i osiem asyst, choć w końcówce spudłował dwa wolne. Jego dorobek nie wystarczył do pokonania zespołowo grających gości.

Gortat nad LeBronem

- Nienawidzę przegrywać, ale dziś jestem mniej zdenerwowany niż zazwyczaj, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Drużyna wciąż jest w fazie przebudowy, a ten proces musi potrwać. Jeśli dalej będziemy podążać we właściwym kierunku, to efekty przyjdą - wspomniał James.



Wizards wyszli na prowadzenie po pierwszej, popisowej akcji Gortata pod koszem. Szarżującego Polaka nie był w stanie powstrzymać nawet James. Goście prowadzili również po drugiej kwarcie, którą wygrali 35:23, a później byli stroną dominującą, choć w trzeciej i czwartej kwarcie jeszcze na krótko tracili przewagę. Decydujący okazał się początkowy fragment ostatniej odsłony, kiedy od stanu 88:89 zdobyli dziewięć punktów z rzędu, a w końcówce kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie.





Marcin Gortat puts down the strong slam to start the back half of the season pic.twitter.com/Y84epaGe8Z — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 23 lutego 2018

"Pokazaliśmy determinację"

Polski środkowy spędził na boisku 18 minut, zdobywając w tym czasie sześć punktów. Trafił trzy z sześciu rzutów z gry, odnotował trzy zbiórki i na tym zakończył się jego wpis w statystyki.



Bradley Beal z 18 pkt był najskuteczniejszym graczem zwycięzców, a po 17 pkt dodali Czech Tomas Satoransky i rezerwowy Kelly Oubre jr, który trzykrotnie trafił "za trzy". Waszyngtońska ekipa, która bardzo dobrze sobie radzi bez kontuzjowanego asa Johna Walla (8-2 bez niego w składzie), odnotowała stuprocentową celność z linii rzutów wolnych - 10 na 10.



- Pokazaliśmy dziś determinację i odporność na sytuacje, w których mecz wymykał nam się spod kontroli. To właśnie są rzeczy, które prowadzą do sukcesów w tej lidze - przyznał szkoleniowiec Wizards Scott Brooks.



Koszykarze z Waszyngtonu dobrze czują się w Cleveland, gdzie wygrali cztery z ostatnich pięciu pojedynków. Po czwartkowym sukcesie z bilansem 34-24 nadal plasują się na czwartej pozycji na Wschodzie, ale zbliżyli się do "Kawalerzystów" (34-23). Prowadzą Toronto Raptors - 41 zwycięstw i 16 porażek.

Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 111:96

Orlando Magic - New York Knicks 113:120

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 103:110

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 115:116

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 107:110

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 134:127